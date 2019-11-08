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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.11.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

İzmir filesinde derbi günü! 14 yıl sonra ilk kez...

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İzmir filesinde derbi günü! 14 yıl sonra ilk kez...

Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu’nda mücadele eden İzmir temsilcileri Göztepe ile Karşıyaka yarın derbide kozlarını paylaşacak.

Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 14.30’da başlayacak.

Ezeli rekabetlerinin ünü ülke sınırlarını aşan, son yıllarda futbolda farklı liglerde mücadele eden iki İzmir temsilcisi, voleybolda 14 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.

Derbide daha önce gün ve saat değişikliğine giden İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in girişimleriyle konuk Karşıyaka taraftarlarına hafta başında getirilen deplasman yasağını kaldırdı.

Derbiyi ev sahibi Göztepelilerin yanı sıra 250 Karşıyaka taraftarı da Alsancak’taki salonda tribünden izleyecek.

Karşıyaka taraftarları saat 11.00’de Karşıyaka İskelesi’nde toplanıp 5 otobüsle İzmir Emniyeti’nin güvenlik önlemleriyle salona getirilecek.

Karşıyaka, ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Rota Koleji’nin yarışmacı haklarını devralıp yıllar sonra lige katılan Göztepe de ilk 4 haftalık periyotta aynı performansı sergiledi.

Sezon sonunda ilk 4 sırayı alacak ekiplerin Play-Off oynayacağı grupta yeşil-kırmızılılar 6 puanla 7’nci sırada, sarı-kırmızılılar ise 6 puanla 8’inci basamakta yer alıyor.

İzmir filesinde derbi günü 14 yıl sonra ilk kez...

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