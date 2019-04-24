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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
24.04.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

İzmir BBSK, İspanya'da Avrupa Ligi-3 Finalleri'ne katılıyor!

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İzmir BBSK, İspanya'da Avrupa Ligi-3 Finalleri'ne katılıyor!

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İspanya'da şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkıyor.

Avrupa Ligi-3 finallerine katılacak Büyükşehir Belediyespor, 25-28 Nisan tarihlerinde İspanya'nın Vigo kentinde düzenlenecek şampiyonada derece almayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyespor, geçen yıl Avrupa Ligi-3'te yarı finale kadar yükseldiği turnuvayı üçüncü sırada tamamlamıştı. 

Güçlü rakipler bekliyor 

İspanyol ekibi Iberconsa Amfiv takımının ev sahipliğindeki şampiyonada İngiltere'den London Titans ve Türkiye'den 1907 Fenerbahçe de yer alacak. A Grubu'nu ilk iki sırada bitiren ekipler pazar günü final karşılaşmalarına çıkacak.

Avrupa’da iyi bir derece yapmak istediklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Erdinç Kılıç, “Şu anda ligin normal sezonunu averaj ile üçüncü sırada tamamladık. İtalya'daki maçlarda başarılı olarak İspanya’daki final serisine kaldık. Tüm konsantrasyonumuz kupa kazanmak için. Takımımız, bunu başaracak güce sahip” dedi. 

Maç programı: 

26 Nisan Cuma 
13:00 1907 Fenerbahçe - İzmir BBSK 
19:15 Iberconsa Amfiv - İzmir BBSK 

27 Nisan Cumartesi 
11:00 London Titans - İzmir BBSK 

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İzmir BBSK, İspanyada Avrupa Ligi-3 Finallerine katılıyor

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