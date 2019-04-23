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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.04.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

İzmir Atatürk Stadı'nda hırsızlık şoku

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İzmir Atatürk Stadı'nda hırsızlık şoku

İzmir Atatürk Stadı'nda ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti.

1971 yılında Akdeniz Oyunları için inşa edilen ve son olarak 2015 yılında yenilenen emektar stadyumda, futbolcuların sahaya çıkmadan önce yürüdükleri koridorun duvarına çerçevelettirilerek asılan 8 formadan 2'sinin çalındığı ortaya çıktı.

İzmiri temsil eden Altay, Altınordu, Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin formalarının bulunduğu duvarda her takımın ön ve arka yüzü görünen ikişer adet forması duruyordu.

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Hırsızlık olayı, Spor Toto 1. Lig'de 21 Nisan Pazar günü oynanan Altay-Hatayspor maçı öncesi 10.00 ile 13.00 saatleri arasında yaşandı. Formaların arka yüzlerinde 4 kulübün unutulmaz futbolcularının isimleri yer alırken, ön yüzü sergilenen 4 formanın arkasında ise isim yazmadığı öğrenildi. Kamera açısının almadığı bölümlerdeki ön yüzleri sergilenen Altay ve Göztepe formaları çerçevelerinden sökülerek çalındı. İzmir Emniyeti parmak izi tespit edilen bir çerçeveyi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir Atatürk Stadında hırsızlık şoku

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İzmir Atatürk Stadında hırsızlık şoku

 

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