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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2020 - 17:22,Son Güncelleme:/

İZLE | La Liga'da haftaya damga vuran goller

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Barcelona'nın puan kaybettiği La Liga'da, Valladolid'i tek golle geçen Real Madrid zirvenin yeni sahibi oldu.

Haftaya averaj farkıyla lider giren teknik direktör Quique Setien yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 mağlup oldu.

Deplasmanda Valladolid'i Nacho Fernandez'in golüyle 1-0 yenen Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybetmesiyle zirvenin yeni sahibi oldu.

Şampiyonluk yarışında yer alan takımlardan Atletico Madrid, sahasında Leganes ile golsüz berabere kalırken, Sevilla ise Granada'yı 2-0 yendi.

La Liga'nın 21. haftası sonunda 46 puanla Real Madrid liderlik koltuğunda otururken, başkent temsilcisini 43 puanla Barcelona, 38 puanla Sevilla, 36 puanla da Getafe ve Atletico Madrid takip ediyor.

İZLE | La Ligada haftaya damga vuran goller

İZLE | La Ligada haftaya damga vuran goller

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