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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.09.2019 - 00:21, Son Güncelleme:

İzlanda'ya büyük darbe Arnavutluk'tan!

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İzlanda'ya büyük darbe Arnavutluk'tan!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası sona erdi.

EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının son gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.

Türkiye, H Grubu mücadelesinde konuk olduğu Moldova'yı 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç, 88. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 4-0 yendi. Grupta Fransa, evinde Andorra'yı 18. dakikada Kingsley Coman, 52. dakikada Clement Lenglet, 90 1. dakikada Wissam Ben Yedder'in kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

Arnavutluk, sahasında İzlanda'yı 4-2'lik skorla geçti. Ev sahibi takımın golleri, 32. dakikada Kastriot Dermaku, 52. dakikada Elseid Hysaj, 79. dakikada Odise Roshi ve 83. dakikada Akhisarsporlu oyuncu Sokol Cikalleshi'den geldi. İzlanda'nın gollerini 47. dakikada Gylfi Sigurdsson ve 58. dakikada Kolbeinn Sigthorsson attı.

Bu sonuçlarla H Grubu'nda Fransa ve Türkiye 15'er puana ulaştı, İzlanda ise 12 puanda kaldı.

A Grubu'nda İngiltere, sahasında Kosova'yı 5-3 yendi. İngiltere'nin gollerini 8. dakikada Raheem Sterling, 19. dakikada Harry Kane, 38. dakikada kendi kalesine Mergim Vojvoda, 44 ve 45 1. dakikalarda Jadon Sancho kaydetti. Kosova'da Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, mücadeleyi bir gol 2 asistle tamamladı. Kosova'nın 1 ve 49. dakikalarda Valon Berisha ile bulduğu gollerin asistini yapan Muric, 55. dakikada ise penaltıdan rakip fileleri havalandırdı.

Portekiz, yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 4 gol bulduğu B Grubu maçında Litvanya'yı 5-1 yendi. Ronaldo, ilki penaltıdan olmak üzere 7, 62, 65 ve 76. dakikalarda, William Carvalho ise 90 2. dakikada Portekiz'in gollerini attı. Vytautas Andriuskevicius'un 28. dakikada bulduğu tek gol, ev sahibi Litvanya için yeterli olmadı.

Bu arada Portekiz formasıyla 93 gole ulaşan Ronaldo, 109 golle milli takım düzeyinde en skorer isim olan İranlı Ali Daei'ye yaklaşmaya devam etti.

Elemelerde 7. hafta maçları, 10-12 Ekim'de yapılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

İngiltere-Kosova: 5-3
Karadağ-Çekya: 0-3

- B Grubu

Lüksemburg-Sırbistan: 1-3
Litvanya-Portekiz: 1-5

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