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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.06.2019 - 01:28, Son Güncelleme:

İzlanda'nın hocasından galibiyet yorumu

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İzlanda'nın hocasından galibiyet yorumu

İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye'yi 2-1 mağlup ettikleri 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçına ilişkin, "Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Üç takım da 9 puana geldi. İlk yarıda gerçekten çok iyi oynadık." dedi.

Hamren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk yarıda çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını dile getirdi.

İlk yarıda birçok şans yakaladıklarını ve üçüncü golü de atabilecekleri fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Hamren, "Kontrataklarla başka goller de bulabilirdik. Güçlü bir defans yaptık, bu rakibin ataklarına atılan bir tokat gibiydi. İkinci yarıyı iyi yönettik, zekice oynadık. Birlikte güçlü kaldık. Maçı aldık, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandık. Gerçekten çok iyi bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Maç planlarının, birlikte ve sahada sağlam duran bir takım görüntüsü vermek olduğunu söyleyen Hamren, şöyle devam etti:
"Arnavutluk’u yendikten sonra bu maç çok önem taşımıştı. Ancak ikinci yarı çok iyi değildik, daha iyi kontrataklar bulabilirdik. Özellikle set oyununda çok daha iyi olmak için çabaladık. Bizim adımıza olabilecek en iyi senaryo oldu. Takımımız ve taraftarımız bugün fantastikti. İzlanda olarak bunu birlikte başardık. 3 puan aldık. Hep birlikte fantastik bir iş çıkardık. Bu futbol, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandık. Birçok şans yakaladık. Bu seviyeye çıkmak için 2 hafta boyunca çok çalıştık. 2 hafta, fizik olarak bu noktaya çıkabilmek açısından uzun bir süre değil. Bunlar hep adım adım olan şeyler. Onlar kazansaydı çok zor durumda kalabilirdik. Rakibin sakat oyuncuları vardı. Futbolda bu sakatlıklar her zaman var. Biz maça odaklandık ve mutluyuz."

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