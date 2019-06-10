İzlandalı futbolcu Elmar Bjarnason'dan AMilli Takıma destek!

A Milli Takım kafilesi, EURO 2020 Grup Eleme maçı için gittiği İzlanda'da, havaaalanında skandal bir muamele maruz kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca havaalanında bekletilen futbolcular ve Milli Takım kafilesi, çantalarındaki kremlere kadar didik didik arandı. Ardından kendini bilmez bir kişinin, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na 'tuvalet fırçası' uzatması da bardağı taşıran son damla oldu.

Yaşananların ardından uzun süredir ülkemizde top koşturan ve son olarak Gazişehir Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'e yükselen İzlandalı futbolcu Elmar Bjarnason ile konuştuk. Olaylara dair gözlemlerini SABAH Spor'a özel dile getiren Bjarnason, şunları söyledi:

ONLARIN MİLLİ FUTBOLCU OLDUĞUNU BİLMELERİ LAZIMDI

"Bunun neden olduğunu bilmiyorum ancak bazı söylenenlere göre Konya havaalanı, İzlanda'da kayıtlı bir havaalanı değilmiş ve böyle bir zorunlu kontrol yapılması gerekmiş. Ancak ben buna inanmıyorum. Oraya gelenlerin Türk Milli Takımı futbolcuları olduğunu bilmeleri gerekiyordu. Eğer bu olay havaalanı kuralları ile alakalı bir şey değilse, İzlanda halkı bir futbol maçı nedeniyle insanlara farklı davranılmasını onaylamaz. Bu hiç adil olmaz ve hiç kimse tarafından hoş görülmeyecektir."

BU DAVRANIŞI KİMSE ONAYLAMAZ!

"Birçok kişi o fırçalı adamın turist olduğunu söylüyor fakat eğer o bir İzlandalı ise, kesinlikle İzlanda'yı temsil etmiyor ve burada kimse o yaptığı hareketi onaylamıyor. Bu hiç saygılı bir davranış değil."

"TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK İNSANINI ÇOK SEVİYORUM"

"İzlanda'da herkesin Türk insanına ve Türk Milli Takımı futbolcularına çok büyük saygı duyduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir maç olur ve son zamanlarda oynadıkları güzel futbolu oynamaya devam ederler. Ülkenizi ve Türk insanını çok seviyorum. Onlar bana ve aileme her zaman kendilerinden biriymiş gibi davrandı..."

İşte Keflavik Havalimanı'nda yaşanan o anlar...

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