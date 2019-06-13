İzlanda'dan kırmızı beyaz jesti
Alfredsdottir, Milli Takım'a kötü muamele nedeniyle Kasapoğlu'ndan özür diledi.
Millilerin, İzlanda’da karşılaştığı saygısız tavır sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bu ülkeye giden Kasapoğlu’nun tavrı somut etki yarattı. Özür dileyen İzlandalı Bakan, maçı Kasapoğlu ve Türk seyircilerle izledi.
AVRUPA Şampiyonası elemeleri maçı için İzlanda’ya giden A Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı’nda karşılaştığı kötü muamele, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde büyük tepkiyle karşılanırken, Ankara da olaya net biçimde tavır koydu. Türkiye’nin yaşananlara tepkisini en güçlü biçimde göstermesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İzlanda’ya giden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda’nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfredsdottir ile görüştü. Bu görüşmeye Alfredsdottir’in kırmızı beyaz kıyafetle gelmesi dikkat çekti.
Bakandan yoğun temas trafiği
İzlanda’ya inişinden sonra yoğun bir temas trafiği yürüten Kasapoğlu, önceki gün İzlandalı mevkidaşı Lilja Dögg Alfredsdottir’i, gümrükte yakışıksız tavır ve davranışlara muhatap olan Milli Takımımız’ın kamp yaptığı otele davet etti. Kasapoğlu, İzlandalı Bakan ile bir süre baş başa görüştükten sonra toplantıya Futbol Başkanı Nihat Özdemir de katıldı. Kasapoğlu’nun yaşanan saygısızlığa karşı ortaya koyduğu net tavır ve ifadeleri sonrası Alfredsdottir, açık biçimde özür diledi. Kıyafetindeki kırmızı beyaz renk seçimiyle jest yapan İzlandalı Bakan, karşılaşmayı da Kasapoğlu ile birlikte Türkler’in arasında izledi.
Bizim için de kabul edilemez
Alfredsdottir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmesinde, Milli Takımımız’ın havalimanında karşılaştığı muamele nedeniyle özür dilediğini söyledi. İzlandalı Bakan, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, şöyle devam etti:
“Bu, bizim açımızdan da kabul edilemez bir durumdur. Sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlattık. Sayın Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu nezdinde milli futbolcu ve kafilenize üzüntülerimi iletiyorum. İzlanda ile Türkiye’nin iyi ilişkileri güçlenerek devam etmeli.”
Bu tavır, üzüntümüzü biraz olsun hafifletti
İzlandalı Bakan’ın özür dilediği toplantıda Bakan Muharrem Kasapoğlu mevkidaşına şu karşılığı verdi: “Hassasiyetiniz ve sorumlu davranışınızdan dolayı teşekkür ederim. Bu olumlu tavrınız bizim üzüntümüzü biraz olsun hafifletmiştir.” Kasapoğlu görüşmenin ardından mevkidaşını İzlanda ile Türkiye arasında oynanan ve 2-1 ev sahibi ekip lehine sonuçlanan maça davet etti. İki bakan karşılaşmayı Türk seyircilerin arasında birlikte seyrettiler ve tribünde centilmence bir atmosfer oluştu.
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