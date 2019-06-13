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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İzlanda'dan kırmızı beyaz jesti

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İzlanda'dan kırmızı beyaz jesti

Alfredsdottir, Milli Takım'a kötü muamele nedeniyle Kasapoğlu'ndan özür diledi.

Millilerin, İzlanda’da karşılaştığı saygısız tavır sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bu ülkeye giden Kasapoğlu’nun tavrı somut etki yarattı. Özür dileyen İzlandalı Bakan, maçı Kasapoğlu ve Türk seyircilerle izledi.

AVRUPA Şampiyonası elemeleri maçı için İzlanda’ya giden A Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı’nda karşılaştığı kötü muamele, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde büyük tepkiyle karşılanırken, Ankara da olaya net biçimde tavır koydu. Türkiye’nin yaşananlara tepkisini en güçlü biçimde göstermesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İzlanda’ya giden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda’nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfredsdottir ile görüştü. Bu görüşmeye Alfredsdottir’in kırmızı beyaz kıyafetle gelmesi dikkat çekti.

Bakandan yoğun temas trafiği

İzlanda’ya inişinden sonra yoğun bir temas trafiği yürüten Kasapoğlu, önceki gün İzlandalı mevkidaşı Lilja Dögg Alfredsdottir’i, gümrükte yakışıksız tavır ve davranışlara muhatap olan Milli Takımımız’ın kamp yaptığı otele davet etti. Kasapoğlu, İzlandalı Bakan ile bir süre baş başa görüştükten sonra toplantıya Futbol Başkanı Nihat Özdemir de katıldı. Kasapoğlu’nun yaşanan saygısızlığa karşı ortaya koyduğu net tavır ve ifadeleri sonrası Alfredsdottir, açık biçimde özür diledi. Kıyafetindeki kırmızı beyaz renk seçimiyle jest yapan İzlandalı Bakan, karşılaşmayı da Kasapoğlu ile birlikte Türkler’in arasında izledi.

İzlandadan kırmızı beyaz jesti

Bizim için de kabul edilemez

Alfredsdottir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmesinde, Milli Takımımız’ın havalimanında karşılaştığı muamele nedeniyle özür dilediğini söyledi. İzlandalı Bakan, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, şöyle devam etti:
“Bu, bizim açımızdan da kabul edilemez bir durumdur. Sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlattık. Sayın Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu nezdinde milli futbolcu ve kafilenize üzüntülerimi iletiyorum. İzlanda ile Türkiye’nin iyi ilişkileri güçlenerek devam etmeli.”

Bu tavır, üzüntümüzü biraz olsun hafifletti

İzlandalı Bakan’ın özür dilediği toplantıda Bakan Muharrem Kasapoğlu mevkidaşına şu karşılığı verdi: “Hassasiyetiniz ve sorumlu davranışınızdan dolayı teşekkür ederim. Bu olumlu tavrınız bizim üzüntümüzü biraz olsun hafifletmiştir.” Kasapoğlu görüşmenin ardından mevkidaşını İzlanda ile Türkiye arasında oynanan ve 2-1 ev sahibi ekip lehine sonuçlanan maça davet etti. İki bakan karşılaşmayı Türk seyircilerin arasında birlikte seyrettiler ve tribünde centilmence bir atmosfer oluştu.

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