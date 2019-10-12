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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

İzlanda'da isyan ve Türkiye beklentisi!

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İzlanda'da isyan ve Türkiye beklentisi!

A Milli Takımımızın Euro 2020 elemelerindeki rakiplerinden İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Arena Dış Haberler | Euro 2020 elemelerinde Fransa'ya 1-0 yenilen ve Türkiye'nin 6 puan gerisine düşen İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren, maçın ardından konuştu.

Fransa'ya karşı penaltıdan yedikleri golle yenilen Hamren, isyan ederken ''Takımımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettik, penaltıdan yediğimiz golle yenildik. Bence penaltı değil! Oyuncularımla konuştum, onlar penaltı olduğunu söylüyor ama bana göre değil.'' dedi.

''FRANSA'DAN YARDIM BEKLİYORUZ''

Türkiye'nin gerisine düşmeleri hakkında da konuşan İsveçli teknik adam, ''Türkiye'ye yetişmek için Fransa'nın yardımını bekliyoruz. Pazartesi günü Fransa'nın Türkiye'yi yenmesini umuyoruz. Bizim de kalan 3 maçımızı kazanmamız lazım.'' sözlerini kullandı.

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