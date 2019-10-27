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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.10.2019 - 22:37, Son Güncelleme:

İzlanda ve Andorra milli maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

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İzlanda ve Andorra milli maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların genel bilet satışı için futbolseverlerin bekleyişi sona erdi. Söz konusu maçlar için bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için başladı. İşte, İzlanda ve Andorra milli maçı bilet satışları hakkında ayrıntılar...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşması için satışa çıkan birinci, ikinci ve üçüncü kategori ile loca biletleri tükendi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

İzlanda için ayrılan misafir takım tribünü de Türk taraftarlara tahsis edildi. Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri, misafir takım tribününden bilet satın alabilecek. Her üyenin en fazla üç adet bilet satın alma hakkı bulunuyor. Türkiye-İzlanda müsabakasının misafir takım tribünü bilet fiyatları 20 lira olarak belirlendi.

Estadi Nacional Stadı'nda 17 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak Andorra-Türkiye maçının misafir takım tribün biletlerinden ise her Milli Takım Taraftar Kulübü üyesi en fazla dört adet satın alabilecek.

Biletlerin yurt dışı teslimat noktası, "tff.org" ve "taraftarkulubu.tff.org" internet sitelerinden önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Bu karşılaşma için misafir tribün bilet fiyatlarının 175 lira olduğu duyuruldu.

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