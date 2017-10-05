İzlanda Türkiye'ye zor rakip

Milliler, 9'u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 10 maçta 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada ise rakibine üstünlük sağladı. Altısı İzlanda'da, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 18 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi. İki takım arasında geçtiğimiz yıl İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te oynanan grubun üçüncü maçını ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.

İlk randevu 1980'de

İlk olarak 24 Eylül 1980'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı. Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp, rövanşı da 2-1 kaybetti.

Sizce Türkiye - İzlanda maçı nasıl sonuçlanır? — Spor Arena (@hsporarena) 5 Ekim 2017







İki ülke A milli takımları bu kez 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı. İzlanda ve Türkiye, 1994'te 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. İlk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

Son dakika golüyle EURO 2016'ya

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014 tarihinde rakibine 3-0 yenilerek, grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek, en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.



İki galibiyet de Türkiye'de

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.



Reykjavik'te galibiyet yok

Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken, birinde ise berabere kaldı.

İki ülke milli takımları, Reykjavik'te üçü Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 6 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0, 2-1 ve 2-0, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki müsabakayı 3-0'lık skorlarla yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.



Maçlar

Türkiye ile İzlanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih YerOrganizasyon Sonuç

24.09.1980 İzmir Dünya Kupası Elemeleri1-3

09.09.1981 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri0-2

12.10.1988 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri1-1

20.09.1989 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri1-2

17.07.1991 Reykjavik Özel1-5

12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0

11.10.1995 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-0

09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3

13.10.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0

09.10.2016 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri0-2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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