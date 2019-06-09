İzlanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinin 4. karşılaşmasında son yılların flaş ekibi İzlanda'ya konuk olacak. Dün akşam oynanan maçta İzlanda, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0, Türkiye ise Fransa'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. İşte, İzlanda Türkiye maçına ilişkin tüm detaylar...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin dördüncü haftasında Türkiye, 11 Haziran Salı günü 21.45’te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda grubunda oynayacağı dördüncü müsabakayla, İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

"İZLANDA'YI DA YENECEĞİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa galibiyetine ilişkin, "Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Ay-yıldızlıların Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Fransa karşısında büyük bir zafer kazandığını söyledi.

Oyuncuları, teknik heyeti ve tek yürek olan Türk halkını tebrik eden Kasapoğlu, "Tebrik ve teşekkür ediyorum. Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, bir gazetecinin, Türkiye'nin tarihinde ilk kez Fransa'ya karşı üstünlük sağladığını hatırlatması üzerine, "Fransa'nın bir milyar avroyu aşkın bütçesi ve gücü var ama sırtınızda ay-yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyoruz. İnşallah her branşta başarılar elde etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soyunma odasında futbolacıları tebrik ettiğini dile getiren Kasapoğlu, "Hepsi ile kucaklaştık, tebrikleştik. Onlar da İzlanda maçı için gayet inançlı ve motiveliler. Başarı diliyoruz, inşallah İzlanda maçını aynı heyecan ve coşkuyla millet olarak destekleyeceğiz, başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İZLANDA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, güvenli, coşkulu ve akıllı oynadıklarını belirterek "Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik." dedi.

Güneş, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Konya'da güzel bir atmosferde mücadele ettiklerini söyledi. İyi oyunla 3 puan kazandıklarını ifade eden Güneş şunları kaydetti:

"Moral ve güven kazandık. Tekrar o umutları tazeledik. Oyun genelinde üç bölgede de başarılıydık. Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık. Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik. Fransa büyük bir takım ve futbol ülkesi. Oyuncu üreten ve yıldız oyuncuları olan bir takım. Bugün biz Fransa'yı yendik. Grupta avantaj elde ettik. İzlanda maçı çok önemli, asıl rakibimiz İzlanda. Ne olursa olsun Fransa'nın bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Bu aldığımız 3 puanla beraber, İzlanda'dan alacağımız netice, bu yoldaki avantajı lehimize çevirecek. Bu mutluluğu pas edip, şu anda İzlanda maçına odaklanmalıyız."