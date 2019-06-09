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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.06.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

İzlanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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İzlanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Bu gelişmenin ardından gözler, İzlanda ile deplasmanda yapılacak 4. maça çevrildi. Kritik müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, İzlanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinin 4. karşılaşmasında son yılların flaş ekibi İzlanda'ya konuk olacak. Dün akşam oynanan maçta İzlanda, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0, Türkiye ise Fransa'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. İşte, İzlanda Türkiye maçına ilişkin tüm detaylar...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin dördüncü haftasında Türkiye, 11 Haziran Salı günü 21.45’te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda grubunda oynayacağı dördüncü müsabakayla, İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

"İZLANDA'YI DA YENECEĞİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa galibiyetine ilişkin, "Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Ay-yıldızlıların Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Fransa karşısında büyük bir zafer kazandığını söyledi.

Oyuncuları, teknik heyeti ve tek yürek olan Türk halkını tebrik eden Kasapoğlu, "Tebrik ve teşekkür ediyorum. Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, bir gazetecinin, Türkiye'nin tarihinde ilk kez Fransa'ya karşı üstünlük sağladığını hatırlatması üzerine, "Fransa'nın bir milyar avroyu aşkın bütçesi ve gücü var ama sırtınızda ay-yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyoruz. İnşallah her branşta başarılar elde etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soyunma odasında futbolacıları tebrik ettiğini dile getiren Kasapoğlu, "Hepsi ile kucaklaştık, tebrikleştik. Onlar da İzlanda maçı için gayet inançlı ve motiveliler. Başarı diliyoruz, inşallah İzlanda maçını aynı heyecan ve coşkuyla millet olarak destekleyeceğiz, başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İZLANDA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, güvenli, coşkulu ve akıllı oynadıklarını belirterek "Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik." dedi.

Güneş, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Konya'da güzel bir atmosferde mücadele ettiklerini söyledi. İyi oyunla 3 puan kazandıklarını ifade eden Güneş şunları kaydetti:

"Moral ve güven kazandık. Tekrar o umutları tazeledik. Oyun genelinde üç bölgede de başarılıydık. Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık. Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik. Fransa büyük bir takım ve futbol ülkesi. Oyuncu üreten ve yıldız oyuncuları olan bir takım. Bugün biz Fransa'yı yendik. Grupta avantaj elde ettik. İzlanda maçı çok önemli, asıl rakibimiz İzlanda. Ne olursa olsun Fransa'nın bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Bu aldığımız 3 puanla beraber, İzlanda'dan alacağımız netice, bu yoldaki avantajı lehimize çevirecek. Bu mutluluğu pas edip, şu anda İzlanda maçına odaklanmalıyız."

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