İzlanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? A Milliler seri peşinde!

İzlanda Türkiye maçı ile gruptaki yerini garanti altına almak isteyen A Milli Takım, Şenol Güneş'in belirleyeceği en doğru 11'i ile sahada olacak. Peki, İzlanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, dünya genelinde birçok ülkede yakından takip edilecek olan karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek olan İzlanda ve Türkiye, 11 Haziran Salı günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'DEN İZLANDA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da pasaport kontrolünde yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu ve bunun karşılığının verileceğini söyledi.



Nihat Özdemir, ay-yıldızlı takımın başkent Reykjavik'te kamp yaptığı otelin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda'daki havalimanında yaşadıklarıyla ilgili olarak, "Burada bir misafirperverlik bekliyorduk, gayet rahat kapıdan geçip, gümrük kontrolü yapıldıktan sonra otele gelmek istiyorduk. Maalesef hiç ummadığımız ve bizim için de büyük sürpriz olan şekilde havalimanının güvenlik soruşturması ile ilgili tüm oyuncularımızın şahsi eşyaları inanılmaz derecede titizlikle aranarak çok uzun bir zaman kaybettik. Bu hem oyuncularımız tarafından hem de bizler tarafından tepkiyle karşılandı." dedi.



Başka ülke takımlarının Türkiye'ye gelişinde kendilerinin misafirperverlik gösterdiklerini vurgulayan Özdemir, " Bizim ülkemize geldiklerinde büyük bir misafirperverlikle karşılıyoruz, federasyondan ilgili arkadaşlarımızı takıma karşılamaya yolluyoruz. Gümrükte pasaport kontrolünde herhangi bir sıkıntı olmadan istirahat edecekleri otele kadar onlara eşlik ediyorduk. Bunu göremedik, sıkıntı yaşadık ve tabii ki buna büyük tepki koyduk. Bırakın sadece bizi bütün Türkiye buna tepki koydu haklı olarak. Bu muameleye biz layık değildik, böyle olmamalıydı." diye konuştu.



Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini aradığını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti bize hemen sahip çıktı. Spor Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız ve bu sabah da erken saatlerde, Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat telefonla aradı, duyduğu üzüntüyü anlattı, gerekli tepkiyi koyacağımızı ifade etti. Hocamız Şenol Güneş ve tüm oyuncularımıza iyi niyetlerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Biz de oyuncularımıza ve teknik heyetimize bunları aktardık. Kendisi yarın gelecek Gençlik ve Spor Bakanımızın hemen bir gün önceye yani bugün seyahat etmeye karar verdiklerini iletti. Bugün Spor Bakanımız, tahmin ediyorum akşam saat 22.00 civarında havalimanına ulaşmış olacak, biz de kendilerini karşılamaya gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bu işe çok büyük tepki koydu, Türk halkı bu işe çok büyük tepki koydu. Üzüntülüyüz ama inşallah bu olay sporcularımız üzerinde müspet bir etki yaratsın ve burada bize yapılan bu muameleyi , misafirlik kabul edemeyeceğimiz olaya sahada tepki koysunlar, iyi bir futbol oynayarak, buradan puan ya da puanlarla dönelim ve başarımızın devam ettiğini hep birlikte görelim."



"IRKÇILIĞA BENZEYEN BİR OLAY"



Nihat Özdemir, bir kişinin havalimanında Emre Belözoğlu açıklama yaparken fırçayı uzatmasının ise basit olay olmadığını dile getirdi.

Özdemir, "Başta biz de ne olduğunu anlayamadık fakat Sayın Büyükelçimiz Norveç'in başkenti Oslo'dan buraya geldi ve kendisi ile görüştük. Maalesef o yapılan hareket basit bir hareket değil, bir siyasi tarafı olduğunu gördük. Sayın Büyükelçimiz bu konuyu bize anlattı. Irkçılığa benzeyen bir olay. Bizim haberimiz yoktu gerçekten. Bunu ve burada yaşanan tüm olayları UEFA'ya bir rapor halinde, Servet Yardımcı'nın önderliğinde anlatacağız. Gerçekten çok çirkin bir olay. Büyük bir protesto ile bunu karşılamak istiyorum ve bunun karşılığının mutlak suretle vereceğimizin de unutulmaması gerektiğini söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Özdemir, bu olayı gerçekleştiren kişinin durumu hakkında ise, "Sayın Büyükelçimiz konunun üzerinde ve takip ediyor. Devletler arası bir konudur, bunun maalesef siyasi tarafının olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla devletimiz her türlü girişimi yapmaktadır. Kesinlikle UEFA nezdinde de bir sonucu olacaktır, UEFA Yönetim kurulu veya ceza kurulu bunu yapacaktır." açıklamasını yaptı.



SERVET YARDIMCI: "DETAYLI RAPORUMUZU UEFA'YA GÖNDERECEĞİZ"



TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da konu hakkında şunları söyledi:



"Çok rahatsız edici bir durum. Bu karşılamayı UEFA ile görüştüm, onlar da çok rahatsız. Bu konuyu araştıracaklarını ve tasvip etmediklerini söylediler. Bugün ve yarın tüm detaylar netleştikten sonra detaylı raporumuzu UEFA'ya göndereceğiz ve onlardan bu işin daha ileri safhalarda araştırma yapılmasını isteyeceğiz ve gelişmeleri bekleyeceğiz."



İzlanda Futbol Federasyonu ile bugüne kadar yakın ilişkileri olduğunu da kaydeden Yardımcı, "Türkiye'de oynadıkları maçlarda onları çok iyi bir şekilde ağırladık. Çok yanlış bir bilgi, uzaktan yakından ilgisi yok. Onun için çok rahatsız olduk. İzlanda'da böyle bir karşılamayı kesinlikle beklemiyorduk. İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı ile de görüştüm. Tabii ki çok üzgün. Bizi bugün ziyaret edeceğini söyledi. Onu dinleyeceğiz ama Konya'da böyle bir karşılama olması mümkün değil." şeklinde konuştu.

İZLANDA TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İzlanda'nın teknik direktörü Erik Hamren, A Milli Futbol Takımı'nın dün İzlanda'ya girişi sırasında havalimanında yapılan saygısızlığa ilişkin "Bu konu benim konum değil. Ben yalnızca maça odaklanmak istiyorum." dedi.



Erik Hamren ile takım kaptanı Aron Gunnarsson, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.



Hamren, A Milli Takım'a yapılan saygısızlık hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu konu benim konum değil. Yetkili kişilere sormalısınız. Ben yalnızca maça odaklanmak istiyorum." diye konuştu.



Türkiye'nin elemelere çok iyi başladığını belirten Hamren, "Onlara büyük bir saygımız var ama yarın 3 puan almak hedefimiz. Türk Milli Takımı'na büyük saygımız var. Yetenekli oyunculara sahipler. Üç galibiyetle grup maçlarına başladılar. Sekiz gol attılar ve henüz gol yemediler. Türkiye iyi bir takım ama biz de iyi takımız. Güzel ve heyecan verici bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.



GUNNARSSON: "AYNISINI YAŞAMIŞTIK"



İzlanda Milli Takım oyuncularından Aron Gunnarsson ise A Milli Takım'a havalimanında gösterilen tutumun benzerini 2015'te Konya'da kendilerinin de yaşadığını aktardı.



Gunnarsson, "2015 senesinde biz de Konya'ya gitmiştik ve burada Türk Milli Takımı'nın yaşadığı sorunların benzerini yaşamıştık. Onların neler hissettiğini anlayabiliyorum." dedi.



Karşılaşmayı da değerlendiren Gunnarsson, "Türkiye ile daha önce de oynamıştık ama şimdi hoca değişti, oyuncular değişti. İyi bir takım kurdular ve Fransa galibiyeti onlara güven verdi. Zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.



İzlanda maçı için dün bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımı, Keflavik Havalimanı'nda pasaport kontrolünde bekletilmiş ve detaylı aranmıştı.



İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi fırça uzatmış ve daha sonra gözden kaybolmuştu.