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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.06.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

İzlanda Milli Takım Teknik Direktörü Erik Hamren: Ben bu konu ile ilgili görevli değilim

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İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamrén ve takım kaptan Aaron Gunnarson, Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Erik Hamren'in açıklamaları şöyle:

"6 puanla devam ediyoruz. Türkiye ile bu hafta 2 önemli maç oynamış olacak. Arnavutluk'u yendik. Türkiye'ye saygımız var. Bu maçtan 3 puan bekliyoruz. Umarım böyle olur. Bugün idmandan önce sakatlarımıza baktık, idmandan sonra durumlarını değerlendireceğiz. Bazı oyuncularımızın adalelerinde zorlanma var."

Havalimanında A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı kötü muameleyle ilgili soruya ise Hamren, "Bu soruları o konuyla sorumlu olan insanlara sormanızı tavsiye ederim. Ben bu konu ile ilgili görevli değilim" dedi.

'Türk milli takımına büyük saygı duyuyoruz' diyerek sözlerini sürdüren Hamren, "Güçlü bir takım oluşturmuşlar. 3 maçı da kazandı bu takım. Hiç gol yememişler 8 gol atmışlar. Bu kalitedir. Heyecan verici bir maç olacak. Türkiye Arnavutluk'u yendi. Arnavutluk iyi bir takım. Sonra da Fransa'yı yendi. Bizim için iyi bir sınav olacak bu maç" ifadelerini kullandı.

Türk basın mensuplarından protesto

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren'in basın toplantısındaki Türk gazeteciler havaalanında yaşanan skandalla ilgili soru sordu. Hamren, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Başka soru var mı?" şeklinde yanıt verince Türk medya mensuplarından başka soru yöneltilmedi.

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İzlanda Milli Takım Teknik Direktörü Erik Hamren: Ben bu konu ile ilgili görevli değilim

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