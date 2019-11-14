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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
14.11.2019 - 05:00, Son Güncelleme:

İzlanda karşılaşması iddaa'da TEK MAÇ! Hedef Euro 2020, galibiyetimize verilen oran...

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İzlanda karşılaşması iddaa'da TEK MAÇ! Hedef Euro 2020, galibiyetimize verilen oran...

A Milli Takımımız, İzlanda'yı TT Stadı'nda ağırlarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

TÜRKİYE - İZLANDA

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda, ilk 8 maç sonunda 19 puanla zirvede yer alıyoruz. Fransa ile aynı puandayız ve TT Stadı'nda konuk edeceğimiz İzlanda, 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beraberlik, Euro 2020 biletini cebe atmak demek ama eğer bu maçtan zaferle ayrılır ve sonrasında da Andorra deplasmanında hata yapmazsak, grup birincisi olup Euro 2020'ye seri başı gitmekten söz edebileceğiz.

Milli takımımızda sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci, bu kritik maçta sahada yer alamayacak ama ekiple birlikte kampta yer alıyorlar.

İzlanda cephesinde ise orta alanın iki önemli ismi, Aron Gunnarsson ve Johann Berg Gudmundsson kadroda yer almıyor.

Yine de Cenk Tosun'un Everton'dan takım arkadaşı olan Gylfi Sigurdsson ve CSKA Moskova'nın genç yeteneği Arnor Sigurdsson, dikkat edilmesi gereken isimler olarak göze çarpıyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki takım arasında son 5 yılda oynanan 5 maçın 4'ünde toplam gol aralığı 2-3 olarak skora yansıdı.

- Yine bu 5 maçta hiç beraberlik yaşanmazken, A Milli Takımımız sadece 1 galibiyet elde edebildi. (4 mağlubiyet)

- Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda, ilk 8 maçta kalesinde sadece 3 gol gören A Milli Takımımız; Belçika (1 gol), Polonya (2 gol) ve Ukrayna'dan (2 gol) sonra, İtalya ile birlikte savunması en sağlam ekip olarak dikkat çekiyor.

İzlanda karşılaşması iddaada TEK MAÇ Hedef Euro 2020, galibiyetimize verilen oran...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih A Milli Takımımız'ın galibiyeti!

- Bu maça bahis yapan üyelerin %33'ten fazlası, A Milliler'in İzlanda'yı yeneceğini düşünüyor...

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise KG VAR/YOK...

- Üyelerin yaklaşık %10'u mücadelede karşılıklı gol olacağımı düşünüyor ve 1,75 iddaa oranıyla "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN'ÜN TERCİHİ DE AYNI...

Bir dönem Galatasaray’a gelen ama süre almadan ayrılan Sigthorsson, İzlanda'nın A Milli Takımımız'a karşı Türk Telekom’da gol silahı olacak.

Galibiyete ihtiyacı olan İzlanda, hücumu düşünüp açık oynayacaktır. A Millilerimiz'e karşı oynadıkları son 3 maçta da skor ürettiler.

Biz de, takımımızda onların savunmadaki açıkları değerlendirebilecek Cenk Tosun, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu gibi tehlikeli isimlere sahibiz.

İki takımdan da karşılıklı goller izleriz.

A Milli Takımımız'ın lejyonerlerini tanıyalım...

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