İzlanda Futbol Federasyonu açıkladı! ''Recep Tayyip Erdoğan bana dedi ki...''
İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson, Türkiye - İzlanda maçının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı konuşmayı anlattı.
Türkiye - İzlanda maçını Türk Telekom Stadyumu'nda takip eden İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson, İzlanda basınına açıklamalarda bulundu.
Bergsson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile maçın ardından neler konuştuğunu açıkladı.
Gudni Bergsson, ''Türkiye Cumhurbaşkanı, benim yakınımda oturuyordu, onunla tanışma imkanım oldu. Onu tebrik ettim, bizim Avrupa Şampiyonası'na katılma hayallerimizi suya düşürdüler. Erdoğan, bana eski bir futbolcu olduğunu ve futbolu çok iyi bildiğini söyledi. Birçok insan onunla konuşmak istiyordu, o yüzden biz pek konuşamadık.'' sözlerini kullandı.
''TÜRKLER ÇOK GÜÇLÜ''
Maç hakkında da konuşan Bergsson, ''Türklerin çok güçlü bir takım olduğunu unutmamak lazım. Taktiksel bir maç oldu. Artık önümüze bakmamız lazım. İyi bir planla gelecek yıldan itibaren tekrar başlamalıyız.'' dedi.
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