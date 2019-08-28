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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Uğur MELEKE
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İyi transfer ama hala futbolu seviyorsa

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Adil Rami, Zanka ile uyumlu bir ikili oluşturup katkı sağlayabilir.

Rami’nin üst düzey maç tecrübesi inanılmaz. Zanka’nın geçen sezonki travmatik mağlubiyet alışkanlığını çabuk atlatmasında ve hatalarda hemen ayağa kalkılmasında rol oynar. Sürpriz goller atması da olası.

ADİL Rami, sadece 9 ay öncesine kadar Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan ve Marsilya’da düzenli oynayan bir isimdi. Sonrasında özel hayatıyla ilgili sorunlarla manşetleri süslüyor ama kalitesi, ilk müdahale becerisi ve duran toplardaki hücum katkısı üst düzey. Onunla ilgili tek soru işareti, futbola olan bağının aynı tutkuyla korunup korunmadığı. Eğer hâlâ futbolu eskisi kadar seviyorsa, Zanka ile uyumlu bir ikili oluşturma ve Fenerbahçe’ye katkı yapma ihtimali güçlü.

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Lille’in altın jenerasyonundan

SÖZLEŞMESİNİN de 1+1 yıllık olduğu göz önüne alınınca, olağanüstü bir risk gibi durmuyor. 10 yıl önce Lille’in altın jenerasyonuyla Türkiye’ye geldiklerinden beri onu yakından izliyoruz. Çalkantılı son sezonunu saymazsak, 10 yılın neredeyse hemen hepsinde 30’un üstünde maç oynamış, gittiği her takımda direkt ilk 11 oyuncusu olmuş. Yedek oturmayı neredeyse hiç bilmiyor, her takıma çabuk uyum sağlamış ve kaldığı sürece as stoperlerden biri olmayı becermiş. Yani burada da uyum sorunu yaşaması sürpriz olur.

Bir sezonda beş gol atabilir

ÖNEMLİ bir başka önemli detay da Zanka ile birbirlerini tamamlama ihtimalleri. Rami ilk müdahalelerde güçlü, sert, coşkulu. Zanka biraz daha ekibin soğukkanlı tarafı olabilir. Dolayısıyla Zanka’nın geçen sezonki travmatik mağlubiyet alışkanlığını da çabuk atlatmasında, hatalarda hemen ayağa kalkılmasında da rol oynar. Uzun boyunun yanı sıra duran toplarda geriden koşarak yaptığı güçlü kafa vuruşlarıyla ünlü. Fenerbahçe’de bir sezonda 5 golü bulması sürpriz olmaz.

İyi transfer ama hala futbolu seviyorsa

Cevabı Comolli biliyor!

BUGÜN önümüzdeki en önemli soru işareti şu: Adil Rami, Türkiye’ye kendini tekrar ispat etmek için mi, emeklilik fonu yaratmak için mi geliyor? 9 ay önce Fransa Milli Takımı’nın oyuncusu olduğu bilinci ve tekrar dönme hedefiyle mi İstanbul’a uçtu? Yoksa İstanbul’un eğlenceli sokakları mı onu çeken? Sanırım bunun cevabını aynı dili konuştuğu Comolli biliyor olmalı. Onun gözünde bir futbol sevdası görmediği halde Türkiye’ye gelmesine izin verirse, kendi İstanbul kariyerinin de sonu olacaktır bu.

İyi transfer ama hala futbolu seviyorsa

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