'İyi teklif olursa neden olmasın?'
Fernando’nun ayrılığı sonrasında Jean Michael Seri’yi kadrosuna katarak önemli bir hamlede bulunan Galatasaray, arayışlarına devam ediyor.
Fulham’ın geçen yıl 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Seri’yi kiralayan Galatasaray, yıldız golcü hasretine son vermek için de sürpriz bir hamle yaptı. Sarı kırmızılı yönetim, Monaco’nun maliyeti nedeniyle bedelsiz olarak yani bonservis talep etmeden bırakmayı düşündüğü Radamel Falcao için nabız yokladı.
SON SÖZ TERİM’İN
Görüşmede Falcao’nun Monaco’dan yıllık 8 milyon Euro kazandığını belirterek “Eğer daha iyi bir teklif olursa neden transferi düşünmeyeyim” yanıtı verdiği öğrenildi. Kolombiyalı oyuncudan aldığı yanıt sonrası beklemeye geçen yönetim, geçen sezon 31 gol atan Mbaye Diagne’nin ayrılması halinde yıldız bir forvet için harekete geçecek. Senegalli’nin ayrılması halinde önce teknik direktör Fatih Terim ile görüşülecek. Falcao gibi maliyetli yıldızın mı yoksa temas halinde olunan Genk’li Samatta ya da Gent’li Roman Yaremchuk gibi ileride gelir elde edilebilecek bir isim mi alınacağına Terim karar verecek.
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