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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'İyi teklif olursa neden olmasın?'

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'İyi teklif olursa neden olmasın?'

Fernando’nun ayrılığı sonrasında Jean Michael Seri’yi kadrosuna katarak önemli bir hamlede bulunan Galatasaray, arayışlarına devam ediyor.

Fulham’ın geçen yıl 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Seri’yi kiralayan Galatasaray, yıldız golcü hasretine son vermek için de sürpriz bir hamle yaptı. Sarı kırmızılı yönetim, Monaco’nun maliyeti nedeniyle bedelsiz olarak yani bonservis talep etmeden bırakmayı düşündüğü Radamel Falcao için nabız yokladı.

SON SÖZ TERİM’İN

Görüşmede Falcao’nun Monaco’dan yıllık 8 milyon Euro kazandığını belirterek “Eğer daha iyi bir teklif olursa neden transferi düşünmeyeyim” yanıtı verdiği öğrenildi. Kolombiyalı oyuncudan aldığı yanıt sonrası beklemeye geçen yönetim, geçen sezon 31 gol atan Mbaye Diagne’nin ayrılması halinde yıldız bir forvet için harekete geçecek. Senegalli’nin ayrılması halinde önce teknik direktör Fatih Terim ile görüşülecek. Falcao gibi maliyetli yıldızın mı yoksa temas halinde olunan Genk’li Samatta ya da Gent’li Roman Yaremchuk gibi ileride gelir elde edilebilecek bir isim mi alınacağına Terim karar verecek.

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