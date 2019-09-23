Uğur Tütüneker: "İyi oynasak da memnun olmayacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "İyi oynasak da, 4-5 gol atsak da bir şeyler bulacağız ve memnun olmayacağız. Takımımın benim anlayışıma reaksiyon göstermesi güzel ama yetmez. Devamlı çalışarak bu takımı geliştireceğiz" dedi.

Cumartesi günü Bursaspor'u 4-1'le geçen Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, kulübün tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın, iki haftada üzerine koyarak ilerlediğini ve oynatmak istediği oyun kurgusuna güzel bir reaksiyon verdiğini kaydeden Tütüneker, "Sadece iyi işlere değil, genel kalıba da bakıyorum. Özellikle son maçta zaman zaman tempo yaptık, zaman zaman oyunu birinci bölgede kontrol ettik. Baktığınızda Bursaspor'un pozisyonu yok. Bu anlayışı sürdürmemiz lazım. Takımımdan, oyuncularımın istek ve arzusundan çok memnunum. Bundan sonra da bu anlayışı sürdüren oyuncularımızla yürüyeceğiz" diye konuştu.

Takım iyiye gitse de hiçbir zaman memnun olmayacaklarını, her zaman daha iyisini isteyeceklerini belirten Tütüneker, "İyi oynasak da, 4-5 gol atsak da bir şeyler bulacağız ve memnun olmayacağız. Mesela topla oynama yüzdemiz sıkıntılı, çok çabuk top kaybı yapıyoruz. Arkadan daha iyi çıkmamız, topu daha çok ayağımızda tutmamız lazım. Takımımın benim anlayışıma reaksiyon göstermesi güzel ama yetmez. Devamlı çalışarak, bu takımı geliştireceğiz" dedi.



"Kupada şans bulamayan oyuncular oynayacak"

Kulüp Başkanı Murat Sancak'la görüştüklerini ve 25 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Hekimoğlu Trabzon karşılaşmasında sakatlıktan çıkan ve şans bulamayan oyunculara forma vereceğini belirten Tütüneker, "Baktığımız zaman iki takımımız var gibi görünüyor. Şans bulamayan oyuncularımıza da forma vermemiz lazım. Oynamayan herkesi Türkiye Kupası maçında oynatmak istiyoruz. Fizik düzeyi geride kalan futbolcuları üst seviyeye taşımak için bu fırsatı değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.



"Çıkışımızı devam ettireceğiz"

Beklentileri fazla artırmak istemediğini ancak mavi-lacivertli takımın iki haftada önemli bir gelişme kaydettiğini ifade eden Tütüneker, "Çıkışımızı devam ettirmeye çalışacağız. Çok uzun bir yolumuz var. Güzel bir istikrar yakalayıp, şampiyonluğa gitmek istiyoruz. Kupa maçından sonra, Altınordu'yla bir maçımız var. İyi konsantre olup, orada da galip gelmek istiyoruz. Başkanımız da çok emek veriyor, şampiyonluğu çok istiyor. Umarım camiamıza, taraftarımıza güzel günler yaşatacağız. Gece gündüz bunun için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.