İyi giden maçı ne hale getirdiniz!
Şenol Güneş, F.Bahçe derbisi sonrası oyuncularına sert eleştirilerde bulundu:
3-0’dan 3-3’e gelen maçın ikinci yarısındaki futbol nedeniyle oyuncularına çıkışan Beşiktaş Teknik Direktörü, “Kalitenize yakışmayacak bir oyundu. İyi giden bir maçı ne hale getirdiniz!” dedi.
FENERBAHÇE karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği 3 golle berabere kalan Beşiktaş’ta maç sonrası soyunma odası adeta matem yeri gibiydi. Yaklaşık 5 dakika süren bu sessizliği bozan isim teknik direktör Şenol Güneş oldu. Oyuncularına sert eleştirilerde bulunan Güneş, “İyi giden bir maçı ne hale getirdiniz! Kalitenize yakışmayacak bir ikinci yarı oynadınız. 3-0 öne geçtiğiniz bir maçta neden böyle panik oldunuz anlamak mümkün değil” diye çıkıştı.
‘YiNE AYNI KADROYLA OYNARDIM’
GÜNEŞ, konuşmasının devamında oyuncularına duyduğu güveni dile getirip, “Bu kaybı önümüzdeki maçlarda telafi edeceğinize inanıyorum” dedi. Bu arada, maçın ikinci yarısında yaptığı değişiklikler nedeniyle eleştiri alan Güneş’in, konuyla ilgili olarak yakınlarına, “Ben ne yaptığımı biliyorum. Bugün nasıl bir kadro çıkardıysam yarın da aynı kadro ile çıkardım. Maça çok iyi başladık ama sonra işler ters gitti. Çok basit hatalardan kaynaklanan goller yedik” dediği belirtildi.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle