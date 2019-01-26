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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
26.01.2019 - 23:27, Son Güncelleme:

Ivanovic: "Fenerbahçe sert ve ciddi oynadı"

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Ivanovic: "Fenerbahçe sert ve ciddi oynadı"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko'ya derbi mücadelesinde 79-58 yenilen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, ikinci yarı oyunun kontrolünü kaybederek mağlup olduklarını belirtti. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, ikinci yarı hücumda bocaladıklarını belirterek, "Fenerbahçe gerçekten çok sert ve ciddiyetle oynadı. İlk yarı onlara cevap verdik. İkinci yarı kontrolü kaybettik. Onlar daha iyi savunma yapmaya başladılar. Maçı kazanacağımıza olan inancımız kayboldu ve bu sonuç ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu. 

Ivanovic, bir basın mensubunun, "İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki performans farkının sebebi neydi?" sorusuna, "İlk sebep rakibimiz çok iyi sert savunma yaptı. İkincisi ise hücumdaki hareketliliğimizi ve sabrımızı kaybetmemiz. Daha iyi opsiyonlar varken kötü toplar kullanmamız mağlubiyete neden oldu." yanıtını verdi. 

Siyah-beyazlıların pivotu Ivan Buva ise "İlk yarı iyiydik. İkinci yarı ritmimizi kaybettik. İyi şut tercihi yapamadık. Onlar da her fırsatta bizi cezalandırdılar. Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynadık. Bugün gösterdiğimiz performanstan daha iyiyiz." diye konuştu. 

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