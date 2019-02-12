Ivanovic: Böyle maçlar Türkler için fırsat
Zenit'in kaptanı Branislav Ivanovic, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Zenit'te kaptan Branislav Ivanovic, açıklamalar yaptı.
Rus basınına konuşan tecrübeli futbolcu, ''Fenerbahçe hafife alınmayacak bir rakip. Bu sezon kötü sonuçlar almış olabilirler ama Türkler uzun zamandır bu maçı bekliyor. Bu tip maçlar her zaman rakip için fırsattır. İstanbul'daki maça çok iyi hazırlandık. Tabi rövanşı da evimizde oynayacağız.'' sözlerini kullandı.
Geçmiş yıllarda Chelsea'de forma giyen Branislav Ivanovic, 2 sezondur Zenit'in kaptanlığını yapıyor.
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