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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
01.10.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Ivanovic: "Beşiktaş'ta başarı için organizasyon ve vizyon var"

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Ivanovic: "Beşiktaş'ta başarı için organizasyon ve vizyon var"

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusko Ivanovic, başarıya götüren şeyin organizasyon ile vizyon olduğunu ve bunun Beşiktaş Kulübünde bulunduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda Baskonia, Barcelona, Panathinaikos ve Khimki gibi Avrupa'nın önemli takımlarını çalıştıran ve yeni sezonda siyah-beyazlı ekibin başında yer alacak Ivanovic, Beşiktaş'ı çok büyük bir kulüp olarak gördüğünü belirterek, "Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Bey'le görüşmeleri yaparken bendeki tutkunun, onda da aynı şekilde olduğunu gördüm. Benim için organizasyon ve vizyon en önemli şeydir. İyi bir organizasyon ve vizyon olduğunda başarıya götürecek şey var demektir. Bu Beşiktaş Kulübünde var, umarım başarıya götüren yolda ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Yeni sezon için hedeflerle ilgili görüşlerini aktaran 61 yaşındaki Karadağlı başantrenör, "Türkiye ligi güçlü bir lig. Bu ligde play-off sonrasını yaşayarak göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde ise grup aşamasını geçtikten sonra adım adım hedefi saptayacağız." ifadelerini kullandı.

Sezon hazırlıklarına geç başlamaları konusundaki eleştirilere değinen Ivanovic, "Elimizde olan bu, geçmişe bakmamak lazım. Bundan sonraki hazırlıklarımızı en iyi yönde gerçekleştirmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- Taraftarlardan beklentisi yüksek

Göreve gelmesinin ardından Beşiktaş Futbol Takımı'nın iki maçını izlediğini vurgulayan Karadağlı çalıştırıcı, siyah-beyazlı taraftarların Vodafone Park'ta sergilediği coşkuyu basketbol karşılaşmalarında da beklediğini dile getirdi.

Siyah-beyazlıların özel bir taraftarı olduğunu kaydeden Ivanovic, "Bizim salonumuz görece olarak küçük. Ama taraftarlarla farklı bir ambiyans yaratılacaktır. Taraftarların her maç bizimle olmalarını umuyorum." diye konuştu.
Basketbolun kendisi için bir tutku olduğunu belirten Ivanovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oynarken de aynı şekildeydi, takımı yönetirken de aynı şekilde. Benim için bütün tutkumu sahaya yansıtmak en önemli şey. Tutkusuyla oynayan oyuncuları seviyorum. Türkiye'de bunun birleşiminden güzel şeyler çıkacaktır."
Oyunculara ağır antrenman yaptırdığı yönündeki yorumlarla ilgili görüşlerini aktaran Ivanovic, şunları söyledi:

"Antrenmanlarımın amacı hem takımın ilerlemesi hem oyuncuların bireysel olarak gelebileceği en üst seviyeye gelmesidir. Sezon içinde bunu göreceğiz. Antrenman dozajı her büyük takım için ve iyi antrenörler için aynı şekildedir. Çok çalışırsan bunun neticesini sahada alırsın, dolayısıyla ben alacağımızı düşünüyorum."

- "İstanbul ilgi çekici bir şehir"

Beşiktaş ve İstanbul'daki günleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Ivanovic, "Beşiktaş çok büyük taraftarı olan büyük bir kulüp. Burada olmak büyük mutluluk. İstanbul ilgi çekici bir şehir. Trafik problem ama İstanbul'un güzelliğinin yanında ufak bir problem." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon futbol takımında görev yapan Dusko Tosic'in Beşiktaş'ta iyi izler bıraktığını vurgulayan Ivanovic, "Futbol uzmanlık alanım olmasa da Tosic başarılı oldu, iyi izler bıraktı. Ljajic de yeni transfer. İyi futbolcu olduğunu biliyorum, onun da başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Yabancı kuralıyla ilgili görüşleri

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısının beşe düşmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Ivanovic, şunları söyledi:
"Avrupa'nın birçok ülkesinde de milli ve yerli oyuncuları korumak için kurallar var. Türkiye'de de böyle düzenleme yapıldı. Baktığınızda yabancı sayısının altıdan beşe düşmesi dezavantaj gibi gözüküyor. Altı yabancı olsa avantaj olabilirdi. Kural buysa ona göre hareket edeceğiz. Elimizde iki sınıf yerli oyuncular. Tecrübeli ve milli takım seviyesinde oyuncularla genç oyuncular bulunuyor. İyi harmoni yaratmaya çalışacağız."

Yabancı başantrenörler konusunda getirilen kriterlere de değinen Karadağlı çalıştırıcı, "Fransa'da da böyle kural vardı. Yerli antrenörleri korumak için Avrupa'da bir kupa kazanmak ve başka konularda kural olabilir. Türkiye'deki mantığın da aynı olduğunu düşünüyorum. Yabancı gelecekse iyisi gelsin. Basketbola bir şeyler katması için ve oyuncuların seviyesini yükseltsin diye bu kuralın olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin başında önemli başarılara imza atan Zeljko Obradovic ile nasıl bir rekabet içinde olacakları sorusuna Ivanovic, "Obradovic ile oyunculuk döneminde de karşı karşıya oynadım. Onu çok iyi tanıyorum. Benim felsefem şudur: Sadece kendine bak. Başkalarının ne yaptığından ziyade kendin en iyisi olmaya çalış." değerlendirmesinde bulundu.

NBA'de forma giyen Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın liderliğinde yeni bir yapılanmaya giden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı olabileceğini belirten Ivanovic, "Son oynadıkları milli maçları izleme şansım oldu. Geleceğe yönelik takım gibi gözüktü. NBA'deki oyuncuların bazı maçlara gelememesi söz konusu, umarım tam kadro olurlar. Gruptan çıkarlarsa başarılı olacaklarına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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