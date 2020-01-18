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Haber Giriş: 18.01.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

Ivanildo Fernandes'in yeni takımı!

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Ivanildo Fernandes'in yeni takımı!

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Ivanildo Fernandes'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile yollarını Portekizli futbolcu Ivanildo Fernandes'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Portekiz'in Sporting Lizbon Kulübünde olan Fernandes ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "23 yaşındaki defans oyuncusu Ivanildo Fernandes'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ligin ilk yarısını Trabzonspor'da geçiren geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Fernandes, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 10 maçta 854 dakika forma giydi.

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Ivanildo Fernandesin yeni takımı

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