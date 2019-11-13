Ivan Rakitic: "Topumu benden aldılar"
Barcelona'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic, son dönemde ilk 11'de fırsat bulamamasıyla ilgili serzenişte bulundu.
Spor Arena Dış Haber - 31 yaşındaki futbolcu, daha çok oynamak istediğini belirterek, "Nasıl mutlu olabilirim. Küçük kızımın elinden oyuncağını aldığım zaman üzülüyor. Ben de şu an aynısını hissediyorum. Topumu benden aldılar, üzgünüm! Artık daha çok sahada olmak istiyorum" dedi.
Ivan Rakitic, antrenör ve kulübün kararına saygı duyduğunu ifade ederek, "Ancak 5 yılda kulübe çok şey verdiğimi düşünüyorum. Şu an 38 değil, 31 yaşındayım ve en iyi dönemimde olduğumu hissediyorum" şeklinde konuştu.
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