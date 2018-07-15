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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
15.07.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

İvan Perisic kimdir kaç yaşında? İvan Perisic hangi takımda oynuyor?

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İvan Perisic kimdir kaç yaşında? İvan Perisic hangi takımda oynuyor?

İvan Perisic, gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'nın kritik dönemeçlerinde yol gösterici oldu. Kariyeri boyunca birçok kulüpte forma giyen İvan Perisic, son olarak İnter formasını terletmeye başlamıştır. Peki, İvan Perisic kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen oyuncu hakkında bazı bilgiler

İvan Perisic, 2 Şubat 1989 tarihinde Yugoslavya topraklarında dünyaya gelmiştir.

Perisic ile daha 17 yaşındayken RSC Anderlecht, PSV, Ajax, Trabzonspor, Hertha Berlin ve Hamburg gibi takımlar ilgileniyordu. Split'te bazı gazetetciler tarafından "yeni Asanović" diye çağırılan Perisic, Fransa'nın FC Sochaux takımına transfer oldu.[4] 2007 ve 2009 yılları arasında Sochaux'da kalsa da forma şansı bulamamıştı.

2009'da Pro League takımlarından KSV Roeselare ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

26 Ağustos 2009'da 250,00 euro karşılığında Club Brugge'e transfer oldu ve üç buçuk yıllık sözleşme imzaladı.[6] Belçika'nın futbol yorumcuları tarafından geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu. 2010-11 sezonunda Perišić Pro League'de 22 golle gol kralı oldu ve Belçika'da Yılın Futbolcusu seçildi.

23 Mayıs 2011'de, Borussia Dortmund ile 5 milyon euro karşılığında, beş yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 5 Ağustos'ta 3-1 yendikleri HSV maçında çıktı. 76. dakikada Chris Löwe'nin yerine oyuna dahil oldu. 13 Eylül 2011'de Arsenal ile yaptıkları Şampiyonlar Ligi maçında 69. dakikada oyuna girdi ve son dakikalarda gol attı. Ligdeki ilk golünü 14 Ekim 2011'de 2-0 kazandıkları SV Werder Bremen maçında attı. 21 Nisan 2012'de Borussia Mönchengladbach'a açılış golünü attı. Maçı 2-0 kazandılar (ikinci golü Shinji Kagawa attı).

6 Ocak 2013 tarihinde Perišić'in VfL Wolfsburg 8.000.000 € ya transfer olduğu bildirildi.

30 Ağustos 2015 tarihinde Perišić, 16 milyon € ücret karşılığında beş yıllık sözleşme karşılığı FC Internazionale Milano ile anlaştı.

Her iki ayağını da aktif olarak kullana Perisic, forvet ve sol kanatta forma giyiyor.

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