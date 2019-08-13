Ivan Perisic Bayern Münih'te
Alman devi Bayern Münih, Serie A ekibi Inter'de forma giyen Ivan Perisic'i satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.
Kiralama ücreti olarak 5 milyon Euro ödeyen Bayern, sezon sonunda 20 milyon Euro öderse Hırvat yıldızı kalıcı olarak renklerine katacak.
Daha önce Wolfsburg ve Borussia Dortmund formaları giyen ve Bundesliga'ya aşina olan 30 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında 19 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Inter'e transfer olmuştu.
Ivan Perisic, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Münih'te resmi imzayı attı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle