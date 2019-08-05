Ivan Bebek saldırıya uğradı
FIFA kokartlı Hırvat hakem Ivan Bebek, ülkesinde yönettiği maç sonrasında fiziksel saldırıya uğradı.
Ülkesinde Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb arasında oynanan karşılaşmada, verdiği kararlar nedeniyle tepki toplayan hakem Ivan Bebek, maçın ardından bir gece kulübü çıkışında saldırıya uğradı.
Hırvat hakem, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Braga ile oynadığı maçı da yönetmiş, sarı lacivertli 3 futbolcuyu kırmızı kartla ihraç etmiş ve kararlarıyla büyük tepki toplamıştı.
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