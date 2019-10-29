İTÜ Basket ilk kez kazandı!
ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın kapanış maçında Sigortam.net İTÜ Basket, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 94-93 yendi. Bu sonuçla ev sahibi takım, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Konuk ekip ise dördüncü kez mağlup oldu.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Sinan İşgüder, Halil Baldemir, Ali Köseoğlu
Sigortam.net İTÜ Basket: Dillard 15, Oğulcan Baykan 3, Coleby 20, Goodwin 23, Campbell 3, Yunus Akçay 5, Ramazan Tekin, Mehmet Yağmur 18, Huff 7
OGM Ormanspor: Warren 19, Kikanovic 14, Dorukhan Ergindeniz 8, Babic 8, Cevher Özer 17, Caner Ercan, Mert Alemdar 7, Melih Yıldız, Kadir Bayram, Kloof 16, Christmas 4
1. Periyot: 29-16
Devre: 52-41
3. Periyot: 71-67
Beş faulle çıkan: 39.16 Dillard (Sigortam.net İTÜ Basket)
Mücadeleye etkili bir oyunla başlayan Sigortam.net İTÜ Basket, OGM Ormanspor karşısında ilk periyodu 29-16 üstün kapattı.
Üstün oyununu ikinci çeyrekte de sürdüren ev sahibi takım, soyunma odasına 52-41 önde girdi.
İkinci yarıda OGM Ormanspor farkı kapatmaya çalışsa da Sigortam.net İTÜ Basket, son çeyreğe 4 sayılık (71-67) avantajla gitti.
Final periyodunda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmayı 94-93 kazandı.
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