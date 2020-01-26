İttifak Holding Konyaspor 0-3 Galatasaray

STAT: Konya Büyükşehir Belediye



HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Bahattin Duran (xx), Volkan Ahmet Narin (xx)



İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Selim Ay (xx), Anicic (xx), Alper Uludağ (xx), Jonsson (xx), Jevtovic (x) (Dk. 46 Miya x), Ömer Ali Şahiner (xx), Amir Hadziahmetovic (xx) (Dk. 59 Shengelia x), Erdon Daci (x) (Dk. 79 Hurtado x), Thuram (xx)



GALATASARAY: Muslera (xx) - Mariano (xxx), Ahmet Çalık (xx), Donk (xx), Saracchi (xx) (Dk. 72 Şener Özbayraklı x), Seri (xx), Lemina (xx), Feghouli (xxx), Emre Akbaba (xxx) (Dk.90 Emin Bayram x), Ömer Bayram (xx), Falcao (xxx) (Dk. 58 Adem Büyük xx)



GOLLER: Dk. 26 Falcao, Dk. 39 Emre Akbaba, Dk. 79 Adem Büyük (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Feghouli, Lemina (Galatasaray)



MAÇTAN DAKİKALAR



6’ncı dakikada ceza sahası sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta, Ömer Ali Şahiner’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Amir Hadziahmetovic’in sert şutunu kaleci Muslera güçlükle kurtardı.



13’üncü dakikada Mariano’nun şutunda meşin yuvarlak defanstaki Jonsson’a çarpıp, Feghouli’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.



17’nci dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Falcao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.



26’ncı dakikada sol kanattan hızlı gelişen Galatasaray atağında, Ömer Bayram’ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Falcao’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’nın yanında ağlarla buluştu: 0-1.



38’inci dakikada Amir Hadziahmetovic’in ortasında arka direkte topla buluşan Skubic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



39’uncu dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Saracchi’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Akbaba’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’ın yanından ağlarla buluştu: 0-2.



51’inci dakikada Ömer Ali Şahiner’in ceza sahasına ortasında Donk’un uzaklaştırdığı topu önünde bulan Miya’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



64’üncü dakikada Shengelia’nın kullandığı frikikte kaleci Muslera iki hamlede topun sahibi oldu.



68’inci dakikada Mariano’nun uzun pasında topla buluşan Saracchi’nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



79’uncu dakikada Mariano’nun ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Adem Büyük’ün bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.



86’ncı dakikada Shengelia’nın sağ çaprazdan plase vuruşunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!



