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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

ITF'ten Can Üner'e ödül

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ITF'ten Can Üner'e ödül

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörü Can Üner'e "2019 Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü" verdi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleşen ITF'in genel kurulunda toplanan komisyonun, Can Üner'i "2019 Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü"ne layık gördüğü belirtildi.

Türkiye Tenis Federasyonunun önerisiyle aday gösterildiği ödüle layık görülen Can Üner'in bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle törene katılamadığı ve ödülünü kendisinin yerine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un aldığı aktarıldı.

Can Üner, yaptığı açıklamada, Türkiye Tenis Federasyonuna yanında olduğu için teşekkür ederek, "Onların destekleri ve inançları olmadan bu başarı olmazdı. Daha da iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum, Çağla'ya da çok güveniyorum. İnşallah Türk tenisine daha da fazla katkım olur bundan sonraki zamanlar için. Ayrıca desteklerini esirgemeyen ENKA Spor Kulübüne de teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı Cengiz Durmuş ise çok gurur verici bir ödülü Can Üner'in yerine aldığını aktararak, "Sporcuları, antrenörleri ve hakemleriyle Türk tenisi yükselen ivmesini her geçen gün arttırıyor, arttırmaya da kuşkusuz devam edecek. Kurduğumuz sistemde meyvelerini topladığımız başarılardan dolayı oldukça mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

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