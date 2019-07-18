İtalyanlara 'Seri' çalım!

Orta sahayı güçlendirmek amacıyla ısrarla Seri’yi almak isteyen sarı kırmızılılar, 1 yıllık kiralama için aynı parayı teklif ettikleri Roma ve Milan kulüplerini geçerek mutlu sona ulaştı. şampiyonlar Ligi faktörü ve aldığı olumlu referanslardan etkilenen Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, 2.6 milyon Euro’ya ‘evet’ dedi. deneyimli oyuncu dün KAP’a bildirildi.

G.SARAY, Teknik direktör Fatih Terim’in “Orta saha hattına kalite katar” diyerek transferini istediği Jean Michael Seri’yi kadrosuna katmayı başardı! 6 .takviyesini yapan Galatasaray böylece, Adem Büyük, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Ozornwafor’dan sonra 1 aydır uğraştığı Jean Michael Seri’de de mutlu sona ulaştı. Bu transferin perde arkasında ise Galatasaray’ın, Fildişi Sahilli yıldız için Milan ve Roma ile giriştiği rekabet vardı. Görüşmelere başlandığını KAP’a bildiren sarı kırmızılı yönetim, iki İtalyan devine rağmen bu transferi bitirmeyi başardı.

Oyuncu devreye girince

KÜME düşmesi nedeniyle Fulham’dan ayrılma kararı alan Jean Michael Seri için Milan ve Roma Kulübü de devreye girmiş, 27 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yapıp Fulham ile masaya oturmuştu. Milan ile Roma kulüplerinin kiralama teklifleri de, Galatasaray ile aynı, yani 1.5 milyon Euro’ydu. Kısaca İngiliz Fulham Kulübü için mali açıdan değişen bir şey yoktu. Ancak bu noktada en belirleyici faktör futbolcunun kendi talebi oldu.

Kime sorduysa ‘git’ dediler

G.SARAY, Seri’nin menajerini 2 kez İstanbul’da ağırladı. G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması da futbolcuyu etkiledi. Bir de üzerine Drogba, Eboue ve Babel ile görüşen Seri kimi aradı ise “Düşünme git” sözlerini duydu. Tüm bunlar yıldız oyuncunun Roma ile Milan’ı geri plana atıp G.Saray’ı seçmesini sağladı. Seri, Fulham’a G.Saray’a gitmek istiyorum” dedi. Başarılı futbolcu, Fulham’dan 1.7 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiralandı. Jean Michael Seri, Galatasaray’dan 2.6 milyon Euro alacak.

Xavi Hernandez: Seri harika bir futbolcu

OYUNCU sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalması halinde 400 bin Euro da başarı bonusu kazanacak. Galatasaray’ın yeni transferi, bu sabah İstanbul’a gelerek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Öte yandan Barcelona’nın efsanesi Xavi, geçen sezon Katalan ekibinin de istediği Seri için “Kısa ve uzun paslarda, taktiksel zekası, kişiliği ve oyun organizasyonu üst düzey bir isim. Barcelona’da oynayabilecek bir futbolcu. Harika bir isim. Barcelona DNA’sına uygun” ifadelerini kullanmıştı.

Drogba'nın Seri transferinde etkin rol oynadığı belirtiliyor... Yıldız ismin futbolculuk günlerini hatırlıyoruz...

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