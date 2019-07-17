İtalyanlara göre Kolarov’un gelmesi zor
Uzun süredir sarı lacivertli kulübün gündeminde olan Roma’nın tecrübeli oyuncusu Aleksandar Kolarov konusunda da olumlu haberler gelmiyor.
Kulübü ile bonservis sorununu çözmek için çaba sarf eden Kolarov’un, bu konuda mesafe alamadığı öğrenildi.
Stoper olarak da görev yapabilen 33 yaşındaki Sırp sol bekle ilgili İtalyan basınına yansıyan haberlerde; Kolarov’un gelecek yıl Roma’da görev yapmasının güçlü ihtimal olduğu ileri sürüldü.
Yıldız futbolcunun Roma ile 2020’de bitecek olan sözleşmesinin ardından kariyerine genç takımında başladığı Kızılyıldız’da futbolu bırakmayı planladığı konuşuluyor.
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