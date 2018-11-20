İtalyanlara flaş açıklama! Yusuf ve Ozan...
Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün, Galatasaraylı Ozan Kabak ve Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ile ilgili İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu.
Cenk Ergün daha önce çalıştığı Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin genç yetenekleri Ozan Kabak ile Yusuf Yazıcı hakkında konuştu.
OZAN KABAK, İTALYA'YA GİDER Mİ?
Ozan Kabak'ın Inter ve Roma ile adının anılmasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Ergün, "Bazı şeyler duyuyorum. Ozan'ı çok eskiden bilirim. İlk profesyonel sözleşmesini ben yapmıştım. Çok yetenekli ve hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Serie A onun için müthiş bir ihtimal. İtalya'ya hazır olduğunu düşünüyorum." dedi.
YUSUF YAZICI VE FIORENTINA İDDİALARI
Ergün ayrıca Yusuf Yazıcı ve Fiorentina iddialarını da değerlendirdi. Tecrübeli futbol adamı, "Yusuf, Trabzonspor'un Abdülkadir ile birlikte iki yeteneğinden biri. Hala yurt dışına çıkma fırsatı bulamadı. Bence müthiş bir yatırım olur. Yakında Milli Takım'da daha çok oynamaya başlayacaktır ve bu da fiyatını artıracaktır. Trabzonspor çok önemli bir kurum oranın önemli bir figürünü koparmak kolay olmayacaktır." şeklinde konuştu. (Sabah)
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