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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
20.11.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

İtalyanlara flaş açıklama! Yusuf ve Ozan...

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İtalyanlara flaş açıklama! Yusuf ve Ozan...

Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün, Galatasaraylı Ozan Kabak ve Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ile ilgili İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Cenk Ergün daha önce çalıştığı Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin genç yetenekleri Ozan Kabak ile Yusuf Yazıcı hakkında konuştu.

OZAN KABAK, İTALYA'YA GİDER Mİ?
Ozan Kabak'ın Inter ve Roma ile adının anılmasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Ergün, "Bazı şeyler duyuyorum. Ozan'ı çok eskiden bilirim. İlk profesyonel sözleşmesini ben yapmıştım. Çok yetenekli ve hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Serie A onun için müthiş bir ihtimal. İtalya'ya hazır olduğunu düşünüyorum." dedi.

İtalyanlara flaş açıklama Yusuf ve Ozan...

YUSUF YAZICI VE FIORENTINA İDDİALARI
Ergün ayrıca Yusuf Yazıcı ve Fiorentina iddialarını da değerlendirdi. Tecrübeli futbol adamı, "Yusuf, Trabzonspor'un Abdülkadir ile birlikte iki yeteneğinden biri. Hala yurt dışına çıkma fırsatı bulamadı. Bence müthiş bir yatırım olur. Yakında Milli Takım'da daha çok oynamaya başlayacaktır ve bu da fiyatını artıracaktır. Trabzonspor çok önemli bir kurum oranın önemli bir figürünü koparmak kolay olmayacaktır." şeklinde konuştu. (Sabah)

İtalyanlara flaş açıklama Yusuf ve Ozan...

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