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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.04.2019 - 23:12, Son Güncelleme:

İtalyanlar Elmas peşinde

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İtalyanlar Elmas peşinde

İtalyan basını Fiorentina ve Lazio’nun istediği Eljif Elmas’ın fiyatının şimdiden 15 milyon euroyu (yaklaşık 92 milyon) bulduğu iddia etti.

HENÜZ 19 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe ve Makedonya Milli Takımı’nın önemli oyuncuları arasına giren Eljif Elmas, Avrupa transfer piyasasının gözdeleri arasına girdi. İtalyan Corrriere Della Sera ve Tuttosport gazeteleri, ülkenin önde gelen kulüplerinden Fiorentina ve Lazio’nun Elmas’ı transfer etmek için hazırlıklara başladığını yazdı.

Her iki gazete, Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi’nin genç oyuncuyu çok beğendiğini ifade ederken, Tuttosport, “Fiorentina daha önce 15 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Lazio’nun bu rakamı artırması muhtemel. Önümüzdeki günlerde bu transferin bitme ihtimali yüksek” diye yazdı. Elmas, 15 milyon eurodan daha yüksek bir rakama gitmesi halinde Inzaghi’nin Lazio’ya aldırdığı en pahalı futbolcu olacak.

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