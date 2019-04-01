İtalyanlar Elmas peşinde
İtalyan basını Fiorentina ve Lazio’nun istediği Eljif Elmas’ın fiyatının şimdiden 15 milyon euroyu (yaklaşık 92 milyon) bulduğu iddia etti.
HENÜZ 19 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe ve Makedonya Milli Takımı’nın önemli oyuncuları arasına giren Eljif Elmas, Avrupa transfer piyasasının gözdeleri arasına girdi. İtalyan Corrriere Della Sera ve Tuttosport gazeteleri, ülkenin önde gelen kulüplerinden Fiorentina ve Lazio’nun Elmas’ı transfer etmek için hazırlıklara başladığını yazdı.
Her iki gazete, Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi’nin genç oyuncuyu çok beğendiğini ifade ederken, Tuttosport, “Fiorentina daha önce 15 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Lazio’nun bu rakamı artırması muhtemel. Önümüzdeki günlerde bu transferin bitme ihtimali yüksek” diye yazdı. Elmas, 15 milyon eurodan daha yüksek bir rakama gitmesi halinde Inzaghi’nin Lazio’ya aldırdığı en pahalı futbolcu olacak.
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