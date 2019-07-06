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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.07.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

İtalyanlar duyurdu! Gervinho... | Son dakika transfer haberleri...

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İtalyanlar duyurdu! Gervinho... | Son dakika transfer haberleri...

Çin macerasını sonlandırıp Parma'ya transfer olan Gervinho burada iyi bir sezon geçirdi. Eski günlerine dönmek isteyen yıldız futbolcu için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sportitalia'nın haberine göre Parma'da yeniden yükselişe geçen golcü futbolcunun talipleri arttı.

İddialara göre Lille, Monaco, Fiorentina ve Inter, Fildişi Sahilli futbolcu için devreye girdi. Ayrıca iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray da 32 yaşındaki Gervinho için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Dış basında yer alan haberde Gervinho'nun Parma'dan ayrılabileceği yazıldı.

Gervinho kısa bir süre önce yıllık kazandığı yıllık 1 milyon euro maaşa zam yapılmasını talep etmiş, aksi durumda takımdan ayrılabileceği restini çekmişti.

Parma Sportif Direktörü Daniele Faggiano, ayrılığa kesin bir dille karşı çıkarken ''Teklifler gelebilir, burada önemli olan oyuncunun ne istediğidir. Ancak bizim için Gervinho kesinlikle satılık değildir.'' dedi.

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İtalyanlar duyurdu Gervinho... | Son dakika transfer haberleri...

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