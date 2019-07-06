İtalyanlar duyurdu! Gervinho... | Son dakika transfer haberleri...
Çin macerasını sonlandırıp Parma'ya transfer olan Gervinho burada iyi bir sezon geçirdi. Eski günlerine dönmek isteyen yıldız futbolcu için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sportitalia'nın haberine göre Parma'da yeniden yükselişe geçen golcü futbolcunun talipleri arttı.
İddialara göre Lille, Monaco, Fiorentina ve Inter, Fildişi Sahilli futbolcu için devreye girdi. Ayrıca iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray da 32 yaşındaki Gervinho için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Dış basında yer alan haberde Gervinho'nun Parma'dan ayrılabileceği yazıldı.
Gervinho kısa bir süre önce yıllık kazandığı yıllık 1 milyon euro maaşa zam yapılmasını talep etmiş, aksi durumda takımdan ayrılabileceği restini çekmişti.
Parma Sportif Direktörü Daniele Faggiano, ayrılığa kesin bir dille karşı çıkarken ''Teklifler gelebilir, burada önemli olan oyuncunun ne istediğidir. Ancak bizim için Gervinho kesinlikle satılık değildir.'' dedi.
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