İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...
İtalya basınına göre Sarı- Lacivertliler, Milan Badelj’i kadrosuna katmak istiyor. Hırvat orta saha oyuncusu için Fenerbahçe’nin Lazio ile temasa geçtiği belirtildi.
Ancak Badelj’in tek talibi Sarı-Lacivertliler değil. Çıkan haberlerde Fransız ekibi Bordeaux’nun yanı sıra Rus devi Zenit de 30 yaşındaki futbolcunun peşinde.
Lazio’nun Badelj’in bonservis bedelini 7 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.
İsmi yine sarı-lacivertlilerle anılan Nikola Kalinic'in Milan günlerindeki gollerini izliyoruz...
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