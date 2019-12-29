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Haber Giriş: 29.12.2019 - 13:16,Son Güncelleme:/

İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş'ın yeni forvet transferi Pedro!

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İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş'ın yeni forvet transferi Pedro!

İtalyan basını Beşiktaş'ın Fiorentina forması giyen Brezilyalı forvet Pedro ile anlaşma noktasında olduğunu belirtti.

Spor Arena Dış Haber | Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'nın La Nazione gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Fiorentina'nın 22 yaşındaki Brezilyalı forveti Pedro'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Pedro için en ciddi transfer teklifinin Beşiktaş'tan geldiğini belirten İtalyanlar, genç futbolcunun kiralık olarak Türkiye'ye gideceğini belirtti. Fiorentina'nın Pedro yerine ise Wolverhampton'dan Cutrone'yi kiralayacağı kaydedildi.

Sezon başında Fiorentina'nın 11 milyon euroya Fluminense'den transfer ettiği genç futbolcu, İtalya'da sadece 4 lig maçına çıkabildi ve Serie A'ya alışamadı.

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İtalyanlar duyurdu Beşiktaşın yeni forvet transferi Pedro


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