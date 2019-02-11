Ascoli, Galatasaray'ın Amato Ciciretti için teklifte bulunduğunu açıkladı
Galatasaray'ın Serie B ekiplerinden Ascoli'de forma giyen İtalyan sağ kanat oyuncusu Amato Ciciretti'yi transfer etmek için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.
Ara transfer döneminin bitmesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Galatasaray'la ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Sarı Kırmızılılar'ın Serie B ekiplerinden Ascoli'de forma giyen İtalyan sağ kanat oyuncusu Amato Ciciretti için transfer teklifinde bulunduğu açıklandı.
Oyuncuyu devre arasında Napoli'den kiralayan Ascoli'nin sportif direktörü Antonio Tesoro, dünkü basın toplantısında Ciciretti ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Hocamızla takımın hem kaleye hem de hücum bölgesinde takviyeye ihtiyaç duyduğu hususunda görüş birliğine vardık."
"Hücum bölgesi için Ciciretti'yi aldık ki bu transfer için Galatasaray da devredeydi. Ancak biz onu buraya getirmeyi başardık."
Ascoli ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bonservisi 2023 yazına dek Napoli'de bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro olarak gösterilen oyuncu, bu sezobn yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 200 dakika süre aldı.
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