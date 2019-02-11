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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
11.02.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Ascoli, Galatasaray'ın Amato Ciciretti için teklifte bulunduğunu açıkladı

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Ascoli, Galatasaray'ın Amato Ciciretti için teklifte bulunduğunu açıkladı

Galatasaray'ın Serie B ekiplerinden Ascoli'de forma giyen İtalyan sağ kanat oyuncusu Amato Ciciretti'yi transfer etmek için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Ara transfer döneminin bitmesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Galatasaray'la ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Sarı Kırmızılılar'ın Serie B ekiplerinden Ascoli'de forma giyen İtalyan sağ kanat oyuncusu Amato Ciciretti için transfer teklifinde bulunduğu açıklandı.

Oyuncuyu devre arasında Napoli'den kiralayan Ascoli'nin sportif direktörü Antonio Tesoro, dünkü basın toplantısında Ciciretti ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hocamızla takımın hem kaleye hem de hücum bölgesinde takviyeye ihtiyaç duyduğu hususunda görüş birliğine vardık."

"Hücum bölgesi için Ciciretti'yi aldık ki bu transfer için Galatasaray da devredeydi. Ancak biz onu buraya getirmeyi başardık."

Ascoli ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bonservisi 2023 yazına dek Napoli'de bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro olarak gösterilen oyuncu, bu sezobn yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 200 dakika süre aldı.

 

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