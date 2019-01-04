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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.01.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

İtalyan golcü Fenerbahçe'ye! Ada'dan geliyor...

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İtalyan golcü Fenerbahçe'ye! Ada'dan geliyor...

İtalyanlar Fenerbahçe için flaş bir iddiada bulundu... Çizme basını, Fenerbahçe'nin Southampton'ın gözden çıkardığı İtalyan golcü ile ilgilendiğini yazdı. 27 yaşındaki golcünün talibi çok.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde stoper ve forvet transferlerine ağırlık verilmiş durumda.

Çizme basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Southampton forması giyen İtalyan golcü ile ilgileniyor. Calciomercato sitesi, sarı-lacivertli kulübün, Southampton'da bekleneni veremeyen Manolo Gabbiadini'yi istediğini duyurdu.

GÖRÜŞME HALİNDELER
27 yaşındaki golcü için Milan, CSKA Moskova, Spartak Moskova ve Real Betis'in de devrede olduğu belirtilirken, Gabbiadini'nin menajeri Silvio Pagliari'nin teklifler hakkında Southampton ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.

Southampton'ın oyuncusunu bonservisiyle göndermek istediği ve en az 12 milyon euro talep ettiği vurgulanıyor. Fenerbahçe ve diğer taliplilerin ise kiralama seçeneğini kullanmak istediği bildirildi. Bu sezon Premier Lig'de 12 maçta forma giyen Manolo Gabbiadini sadece 1 gol atabildi.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
1.81 boyundaki forvet EFL Cup'ta ise 3 karşılaşmada oynamasına rağmen fileleri havalandıramadı. Çizme'de son dönemde yetişen önemli golcüler arasında yer alan Gabbiadini ciddi transferlere imza attı. 2012'de 11 milyon euro'ya Atalanta'dan Juventus'a, 2013'te 11.5 milyon euro'ya Juve'den Sampdoria'ya, 2015 yılında 12.5 milyon euro'ya Sampdoria'dan Napoli'ye giden Manolo için Southampton iki yıl önce 17 milyon euro bonservis ödedi. Forvet arkası ve kanat olarak da oynayabilen Gabbiadini'nin 2021'e kadar mukavelesi var. (Fotomaç)

Southampton Swansea'yi ateşe attı! (ÖZET)Premier League'in 37. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Swansea sahasında Southampton'a 1-0 yenilerek ateş hattından çıkamadı. Bu sonuçla West Bromwich Albion Premier League'e veda etti. Karşılaşmadaki tek gol 72. dakikada Manolo Gabbiadini'den geldi. Southampton bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı, Swansea ise 33 puanda kalıp ligde kalma umutlarını iyice kaybetti. Ligin son hafta maçında Swansea City evinde küme düşen Stoke City'i konuk edecek. Southampton ise son haftada sahasında Manchester City'i konuk edecek.
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