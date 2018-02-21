İtalyan Goggia altını alınca yeri öptü!
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini kadınlar iniş finalinde İtalyan Sofia Goggia altın madalyanın sahibi oldu.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, Alp disiplini kadınlar iniş finali yapıldı.
İtalyan Sofia Goggia, 1.39.22'lik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna imza attı.
Norveçli Ragnhild Mowinckel 1.39.31 ile gümüş, ABD'li Lindsey Vonn ise 1.39.69 ile bronz madalya elde etti.
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