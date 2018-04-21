İtalyan gazeteleri yazdı! SPAL deplasmanında Cengiz Ünder...
Roma, Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesi hata yapmak istemiyor. SPAL ise kümede kalma savaşı veriyor. İtalyan gazeteleri Cengiz Ünder'in bugün kritik rolde olacağını yazdı.
SPAL
- Orta sahadan Filippo Costa ve forvetten Marco Borriello sakat.
- Serie A'daki son 8 maçlarını kaybetmediler, son 6 maçın tamamı berabere bitti.
- Beraberlikler içinde Paolo Mazza'daki Atalanta ile Juventus ve Artemio Franchi'deki Fiorentina dikkat çekici.
Roma
- Diego Perotti iyileşti, Aleksandar Kolarov riske edilmedi ve deplasmana götürülmedi.
- Lazio ve Roma 64 puanda, hemen arkalarındaki Inter ise 63 puanda. Şampiyonlar Ligi'ne bu 3 takımdan 2'si gidecek.
- Genoa karşısında, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretinin noktalanmasında başrol oynayan Cengiz Ünder'in, Liverpool öncesi SPAL deplasmanında kritik rolde olduğu yazıldı.
Cengiz Ünder'in maçı saat 16:00'da, CANLI yayınla Nesine.com'da olacak!
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