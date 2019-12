İtalyan efsanesinden Türk Milli Takımı'na övgü dolu ifadeler

Türkiye ile İtalya arasında 19 yıl önce oynanan son resmi maçta, İtalyanların teknik direktörü olan Zoff, yıllar sonra yine Avrupa şampiyonasında karşılaşacak olan iki takımın bu mücadelesini ve kadrolarını AA muhabirine değerlendirdi.

77 yaşındaki eski teknik adam, Türkiye ile İtalya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası’nın 12 Haziran 2020’deki açılış maçı öncesinde iki takımın avantajlarına değinirken, "İtalya için en büyük avantaj Türkiye ile yapacağı ilk maçı evinde oynayacak oluşu. Yeni Türk Milli Takımı’nın eleme gruplarındaki mücadelesini takip ettim. Fransa'ya karşı aldığı sonuçlar da ortada. Takımınızda ciddi bir gelişme söz konusu. Böyle bir takıma karşı, evimizde oynamak bizim için bir avantajdır." diye konuştu.



"Türkiye, EURO 2000'de bizi çok zorlamıştı"



İki takımın 19 yıl önce yaptığı maçta İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Zoff, "Hatırladığım kadarıyla orada da ilk maçta Türkiye ile karşı karşıya gelmiştik ve zor bir maç olmuştu." dedi.

11 Haziran 2000’de oynanan maçta, bugün Inter’i çalıştıran Antonio Conte ve Filippo Inzaghi’nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldıklarını anımsatan Zoff, "O zamanki takımımız çok güçlüydü. Neticede finale kadar yükselmiştik. Finalde de kaderimiz o şekildeymiş, Fransa'ya kaybettik. Türk Milli Takımı bizi çok zorlamıştı. İki ekip için de iyi maç olmuştu. Biz biraz daha iyi olan taraftık. Şimdiki mücadelede de ev sahibi olma avantajı bizde." ifadelerini kullandı.



"Serie A'da forma giyen iyi oyuncularınız var"



Serie A’da, Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Juventus’ta top koşturan Merih Demiral ve Roma'da oynayan Cengiz Ünder gibi önemli futbolcuların Türkiye’nin kadrosunda yer aldığını hatırlatan Dino Zoff, şunları kaydetti:



"İnanıyorum ki, Türkiye iyi şeyler yapabilir. Çalhanoğlu ve diğerleri oldukça ilginç ve iyi oyuncular. Bu oyuncular milli takımlarına kesinlikle katkıda bulunacaklardır. Kendi takımlarına başta adapte olmakta güçlük çekseler de şu anda iyi işler çıkarttıklarını düşünüyorum. Daha gençler ve bu gençlikleriyle, Türk Milli Takımı’na zindelik katacaklarına inanıyorum. Türkiye’nin gruptan çıkacağını düşünüyorum."



Zoff, Gök-Mavililer'den ümitli



İtalya'nın, Roberto Mancini yönetiminde kabuk değiştirdiğine işaret eden Zoff, "İtalya, radikal biçimde değişti. Çünkü İtalya’da kuşak değişti. Alttan gelen gençler, oldukça ilginç ve çok kuvvetli oyuncular. Zindeler ve hevesliler. Mancini de üst üste 10 maç kazanma başarısını kalitesini gösterecek bir takım kurmayı başardı. Bu kalite ve heves gerektiren bir şey." diye konuştu.

Zoff, bu Avrupa şampiyonası için açık ara favori bir takım görmediğini, Fransa’nın her zaman favori olarak gösterilebileceğini dile getirerek, "Mancini’nin bu takımının, Avrupa şampiyonası’nda da iyi işler yapacağını düşünüyorum." dedi.



Serie A'da favorisi Juventus



İtalya'da Serie A’da şu anda kağıt üstünde, kadrolara bakıldığında Juventus’u favori gördüğünü belirten Zoff, "Çünkü kadrosu olağanüstü. Higuain oynamıyorsa Dybala oynuyor. Oyuna giren çıkan oyuncuların her biri önemli isimler." yorumunu yaptı.

Zoff, "Juventus favori ama Conte de Inter’deki oyuncularında daha iyi performans çıkartmasını sağlarsa onlar da fark yaratabilirler." değerlendirmesinde bulundu.



AA Yılın Fotoğrafları Oylaması



Efsanevi İtalyan teknik adam, röportaj sonrası Anadolu Ajansı’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Zoff, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini detaylı şekilde inceledi.



"Haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk’ün “Zirvedeki yollar açıldı" isimli fotoğrafına oy veren Zoff, bu fotoğrafın, ışık geçişlerinden, hareketin yönlendirmesine kadar pek çok unsurun bir araya gelmesinden ötürü değerli ve zor bir fotoğraf olduğunu söyledi.



"Yaşam" kategorisinde Halil Fidan’ın "Harran’da yaşam" isimli çalışmasını seçen Zoff, bu karede koç ile kız çocuğu arasındaki sevgi dolu bakışını beğendiğini ve hayvanların da insanlara çoğu zaman çok şey öğrettiğini ifade etti.

Kendisi eski bir file bekçisi olan Dino Zoff, "Spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş’ın "Derbi çekişmesi" isimli Fenerbahçe-Galatasaray maçında çektiği fotoğrafı seçti. Deneyimli futbol adamı, bu karenin ceza sahası içindeki aksiyonu çok iyi yansıttığını belirtti.

