İtalyan devinden Emre Belözoğlu paylaşımı
İtalya Serie A devlerinde Inter, eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nun Lazio'ya attığı harika golü resmi Twitter hesabından paylaştı.
Inter, Fenerbahçe forması giyen 38 yaşındaki deneyimli oyuncu Emre Belözoğlu'nu unutmadı.
İtalyan kulübü, 2002-2005 yılları arasında 3 sezon Inter forması giyen Emre Belözoğlu'nun Lazio attığı harika golü, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
🦟 | OGGI#WorldMosquitoDay #GiornataMondialeDellaZanzara pic.twitter.com/aekSaTU1jw— Inter (@Inter) August 20, 2019
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