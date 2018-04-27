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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
27.04.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

İtalyan basınından Çalhanoğlu'na övgü!

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İtalyan basınından Çalhanoğlu'na övgü!

İtalyan basını, Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan övgüyle bahsederken, yıldız futbolcu ise İtalya kariyeri ile ilgili, "Gattusso’nun oyun kaliteme güvenmesiyle sonuç kaçınılmaz oldu" dedi.

ezon başında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Milan'da gösterdiği performans ile İtalyan basınında geniş yer buldu. Çalhanoğlu, İtalyan Corriere Dello Sport Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Milan Teknik Direktörü Gattusso'nun kendisiyle yakından ilgilenerek takıma adapte olmasında önemli rol oynadığını ifade ederken, "Oyun kaliteme güvenen Gattuso'nun her konuda beni desteklemesiyle ortaya çıkan sonuç kaçınılmaz oldu" şeklinde konuştu.

Başarılı futbolcu, takım arkadaşları ile zaman zaman diyalog kurmakta zorlandığını bunun kolay olmadığını belirtirken, şu anda onları anlamaya başladığını ve rahat iletişim kurabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"INTER İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI"

'İtalyan kültürünü çok beğeniyorum ve İtalyanlar çok nazik insanlar' diyen başarılı futbolcu, bir dönem İnter'e de transferinin gündemde olduğu ancak kulübü ile istenilen anlaşmanın sağlanamadığını ve transferin gerçekleşmediğini belirtti.

'MİLAN ONUNLA DAHA İYİ' 

Milli futbolcu ile ilgili yapılan haberde yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde takımdaki yerini sağlamlaştırdığı belirtilirken, 'Milan onunla daha iyi' denildi. İtalyan ekibi Milan'ın Hakan'ın takıma katıldığı günden bu yana puan ortalamasının arttığı vurgulanırken, "Milan'ın puan ortalaması Hakan'ın olmadığı dönemde 0,71 iken o oynamaya başladığı günden bu yana artış gösterdi ve ortalama puan 1.87 olmaya başladı" ifadeleri kullanıldı.

Kırmızı-siyahlı ekipte gerçekleşen teknik direktör değişikliğinin Çalhanoğlu'nu olumlu etkilediği ifade edilirken, "Özellikle teknik direktör değişikliği olduğu andan itibaren Hakan, istediği performansı Gattusso ile bulmaya başladı" denildi.. (Haber7)

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