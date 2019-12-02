İtalya'dan Galatasaray'a Mario Balotelli cevabı!
İtalya basını tarafından Galatasaray'a gidebileceği iddia edilen Mario Balotelli için Brescia Başkanı Massimo Cellino'dan açıklama geldi.
Spor Arena Dış Haber | Serie A takımlarından Bresica'da mutsuz olan ve Ocak ayı transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Mario Balotelli için yeni gelişmeler yaşanıyor.
Brescia Başkanı Massimo Cellino, Balotelli hakkında konuştu ve flaş sözler kullandı.
Cellino, ''Balotelli üzgün bir durumda çünkü iyi oynayamıyor. Balotelli, Ocak ayında ayrılmaz. Eğer ayrılırsa herkes kaybeder. Umarım takımda kalır. Eğer ayrılırsa hem bizim için hem de kendisi için iyi olmaz.'' şeklinde konuştu.
GALATASARAY'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
Mario Balotelli, İtalya'da ırkçı saldırılara maruz kalması sebebiyle zor günler geçiriyor. İtalyan golcü, son olarak sosyal medyada kendisine destek olan Galatasaray taraftarlarına teşekkür etmişti.
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