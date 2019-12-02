İtalya'dan 'büyük' Türkiye hazırlığı!
EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta yer alacak İtalya, hazırlık maçlarını belirledi.
Spor Arena Dış Haber | Türkiye ile birlikte EURO 2020 grubunda mücadele edecek olan İtalya, turnuvaya büyük önem veriyor.
Türkiye ile birlikte EURO 2020 grubunda mücadele edecek olan İtalya, turnuvaya büyük önem veriyor. Teknik Direktör Roberto Mancini, Türkiye ile oynayacakları açılış maçı öncesi en az 2 hazırlık maçı oynamaları gerektiğini söylemiş ve turnuvaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtmişti.
İKİ BÜYÜK MAÇ
İtalya basını ise Mancini'nin istediği 'hazırlık maçları'nın hangileri olduğunu açıkladı.
İtalya, 12 Haziran günü karşılaşacağı Türkiye maçının öncesinde Almanya ve İngiltere ile hazırlık maçı yapacak. İtalyanlar, 27 Mart tarihinde önce Wembley'de İngiltere ile karşılaşacak. Ardından 4 gün sonra Nürnberg'de Almanya ile oynayacak.
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