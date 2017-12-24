İtalya'da Ümit Özat vakası!

Milan’ın önlenemez düşüşü takımın başına Gennaro Gattuso’nun getirilmesiyle birlikte iyice ivme kazandı. İlk olarak ligdeki puanını bulunmayan Benevento ile 2-2 berabere kalan Milano ekibi, Verona ve Atalanta ile oynanan son iki maçı da gol atamadan sırasıyla 3 ve 2 farkla kaybetti.

Gattuso istim üstünde!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Milan’ın çiçeği burnunda teknik direktörü Gennaro Gattuso’nun da koltuğu sallanmaya başladı. La Stampa gazetesinin haberine göre Milan sonraki iki lig maçında da (İlk olarak Inter ile kupa mücadelesi) iyi sonuçlarla ayrılamazsa Gattuso’nun görevine son verilecek.

Montella geri dönüyor iddiası!

Bu durumda bir önceki teknik direktör Vincenzo Montella’nın tekrar göreve gelmesi gündemde. Zira İtalya’da gönderilen teknik direktörlerin sözleşmeleri genelde feshedilmiyor ve bir süre sonra göreve geri dönebiliyorlar. Montella’nın da Milan’la sözleşmesinin devam ettiği kaydedildi.

Ümit Özat - Montella benzerliği!

Benzer bir durum bu sezon Süper Lig’de de yaşandı. Sezon başında Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ümit Özat 3 maçın ardından görevinden alınmış ve yerini Mesut Bakkal’a bırakmıştı. Fakat sonuçlar düzelmeyince Özat takımın başına geri dönmüştü.

Sezon başında Bonucci, Andre Silva, Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Kalinic gibi transferlere yaklaşık 200 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Milan 18 hafta sonunda topladığı 24 puanla 11. Sırada yer alıyor. (Ajansspor)