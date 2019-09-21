İtalya'da gündem Derby della Madonnina! San Siro'da iddaa'nın favorisi...
İtalya Serie A’da haftanın sonucu en fazla merak edilen maçında ezeli rakipler Milan ve Inter, Derby della Madonnina'ya çıkarken, Canlı Bahis heyecanını her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.
MILAN - INTER
Sezona Udinese deplasmanında aldığı yenilgiyle başlayan Milan, sonrasında oynadığı Brescia ve Hellas Verona maçlarını 1-0’lık skorlarla kazanmasını bildi.
Gol sıkıntısının yanı sıra kaleyi bulan şut üretmekte de zorlanan Milan’da bu maça kadar atılan 2 golde Hakan Çalhanoğlu ve Piatek’in imzaları var.
Ligde rakibini son olarak 31 Ocak 2016’de yenebilen Milan cephesinde savunmacı Calabria cezalı.
Ligde sezona müthiş bir başlangıç yapan Inter ise 3’te 3 yapan tek takım olarak bu haftaya lider giriyor; ancak Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarına istedikleri başlangıcı yapamadılar.
Öyle ki Slavia Prag’ı konuk ettikleri maçta son anlarda Barella’nın golüyle bir puanı kurtardılar.
Geçen sezon rakibini ligdeki iki maçta da deviren Inter’de Romelu Lukaku ve Stefano Sensi, hücuma en çok katkı veren isimler.
Inter’de hafta içindeki maçta sakatlanarak oyundan çıkan orta sahadan Candreva’nın durumu şüpheli.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- Inter 6 maçtır Milan’a kaybetmiyor.
- İki ekibin bu sezon ligde oynadığı 6 maçın 5’i KG YOK bitti.
- Milan’ın son 8 maçının 7’si 2.5 ALT skorla bitti.
- Inter’in son 8 maçının 6’sı 2-3 GOL arasında skorla bitti.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Toplam Gol 2-3" aralığı yönünde.
- Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte Canlı İddaa oynayabileceğiniz bu karşılaşmada öne çıkan bahisler “Sıradaki gol” ve “Ev Sahibi / Deplasman Gol ALT/ÜST" bahisleri olacak...
MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?
İtalya’nın en büyük derbisinde son iki maçı kazanan Inter, devler liginde rakibini küçümsemenin cezasını sahadan bir puanla ayrılarak çekti.
Maç sonrası Lukaku ve Brozovic’in kavgası gündeme gelirken menajer Conte, bu tür sorunların üstesinden gelecek nadir hocalardan biri.
Milan ise, Verona galibiyetiyle öz güven bulmaya devam etti. Henüz takım olabilme adına eksikleri var. Inter kadar daha güvenli bir takım olmadıklarını görebiliyoruz.
Inter’de önemli bir eksik yok. Milan’da Calabria cezalı, Caldara sakat.
Milano derbisinde Inter’in kalite anlamında bir seviye daha üstte olduğunu düşünüyorum. Bu durumun maç sonucuna etki etme olasılığı yüksek. Fakat Milan, oyunu dengede tutmak isteyecek. Orta skor bahsini, daha değerli bir seçim olarak görüyorum. Bu nedenle öncelikli tercihim TGS 2-3 olacak.
Taraf bahsinde ise tercihim Inter olur.
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2019'un ilk derbisini Inter kazanmıştı! Hatırlayalım...
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