İtalya'da gündem Derby della Madonnina! San Siro'da iddaa'nın favorisi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİtalya'da gündem Derby della Madonnina! San Siro'da iddaa'nın favorisi...
GeriFutbol İtalya'da gündem Derby della Madonnina! San Siro'da iddaa'nın favorisi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
21.09.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

İtalya'da gündem Derby della Madonnina! San Siro'da iddaa'nın favorisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalya'da gündem Derby della Madonnina! San Siro'da iddaa'nın favorisi...

İtalya Serie A’da haftanın sonucu en fazla merak edilen maçında ezeli rakipler Milan ve Inter, Derby della Madonnina'ya çıkarken, Canlı Bahis heyecanını her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

MILAN - INTER

Sezona Udinese deplasmanında aldığı yenilgiyle başlayan Milan, sonrasında oynadığı Brescia ve Hellas Verona maçlarını 1-0’lık skorlarla kazanmasını bildi.

Gol sıkıntısının yanı sıra kaleyi bulan şut üretmekte de zorlanan Milan’da bu maça kadar atılan 2 golde Hakan Çalhanoğlu ve Piatek’in imzaları var.

Ligde rakibini son olarak 31 Ocak 2016’de yenebilen Milan cephesinde savunmacı Calabria cezalı.

Ligde sezona müthiş bir başlangıç yapan Inter ise 3’te 3 yapan tek takım olarak bu haftaya lider giriyor; ancak Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarına istedikleri başlangıcı yapamadılar.

Öyle ki Slavia Prag’ı konuk ettikleri maçta son anlarda Barella’nın golüyle bir puanı kurtardılar.

Geçen sezon rakibini ligdeki iki maçta da deviren Inter’de Romelu Lukaku ve Stefano Sensi, hücuma en çok katkı veren isimler.

Inter’de hafta içindeki maçta sakatlanarak oyundan çıkan orta sahadan Candreva’nın durumu şüpheli.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Inter 6 maçtır Milan’a kaybetmiyor.

- İki ekibin bu sezon ligde oynadığı 6 maçın 5’i KG YOK bitti.

- Milan’ın son 8 maçının 7’si 2.5 ALT skorla bitti.

- Inter’in son 8 maçının 6’sı 2-3 GOL arasında skorla bitti.

İtalyada gündem Derby della Madonnina San Siroda iddaanın favorisi...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Toplam Gol 2-3" aralığı yönünde.

- Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte Canlı İddaa oynayabileceğiniz bu karşılaşmada öne çıkan bahisler “Sıradaki gol” ve “Ev Sahibi / Deplasman Gol ALT/ÜST" bahisleri olacak...

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

İtalya’nın en büyük derbisinde son iki maçı kazanan Inter, devler liginde rakibini küçümsemenin cezasını sahadan bir puanla ayrılarak çekti.

Maç sonrası Lukaku ve Brozovic’in kavgası gündeme gelirken menajer Conte, bu tür sorunların üstesinden gelecek nadir hocalardan biri.

Milan ise, Verona galibiyetiyle öz güven bulmaya devam etti. Henüz takım olabilme adına eksikleri var. Inter kadar daha güvenli bir takım olmadıklarını görebiliyoruz.

Inter’de önemli bir eksik yok. Milan’da Calabria cezalı, Caldara sakat.

Milano derbisinde Inter’in kalite anlamında bir seviye daha üstte olduğunu düşünüyorum. Bu durumun maç sonucuna etki etme olasılığı yüksek. Fakat Milan, oyunu dengede tutmak isteyecek. Orta skor bahsini, daha değerli bir seçim olarak görüyorum. Bu nedenle öncelikli tercihim TGS 2-3 olacak.

Taraf bahsinde ise tercihim Inter olur.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

2019'un ilk derbisini Inter kazanmıştı! Hatırlayalım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Quaresma: Beşiktaş'a gol atarsam sevinmem
Başkan teklifi resmen açıkladı! Antonio Valencia...
Başakşehir, son 17 resmi maçta Beşiktaş'a sadece 3 kez kaybetti!
Yeni Malatyaspor ligde, sahasında Galatasaray'a geçit vermedi!