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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.10.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

İtalya'da görülmemiş bir protesto!

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İtalya'da görülmemiş bir protesto!

İtalya'da bir taraftar, protesto olarak daha önce görülmemiş bir yöntem uyguladı.

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'da işler iyi gitmiyor. Teknik direktör değişikliğine giden Milan, Pioli ile çıktığı ilk maçta sahasında Lecce ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından ise Milan taraftarlarının siniri uzun süre geçmedi. Bir taraftar, işi başka boyutlara taşıdı...

Milan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Suso'yu eleştiren İtalyan taraftar, Twitter'dan arabasında sürekli korna çaldığı bir video paylaştı.

''O OYNADIĞI SÜRECE KORNAMI ÇALACAĞIM''

İsminin Roberto Avanzi olduğu belirtilen taraftar, ''Suso'yu artık sahada görmek istemiyorum. O oynadığı sürece kornamı çalacağım. Ben şaka yapmıyorum! Bunu yapmaya devam edeceğim. Korna sesini duymak istemiyorsanız çözümü çok basit. Eğer sessiz bir şekilde uyumak istiyorsan Suso'yu oynatma! O oynadığı sürece ben kornamı çalacağım.'' dedi.

Taraftarın bu protestosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hakan Çalhanoğludan 1 gol, 1 asist
Hakan Çalhanoğlu'dan 1 gol, 1 asist

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